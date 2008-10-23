Пила 5, 2008

Некогда одна из жертв серийного убийцы по кличке Конструктор, а ныне его верный последователь Марк Хоффман готовит новый жестокий раунд игры для пятерки незнакомцев. В это же время агент Питер Страм начинает догадываться о связи детектива с покойным Джоном Крамером.
Детектив Хоффман — последний живой человек, продолжающий кровавое дело Конструктора. Но когда тайна оказывается перед угрозой разоблачения, Хоффману приходится выйти на новую охоту, чтобы устранить все ведущие к нему ниточки.
Думаю что в 6 части свою роль сыграет… Читать дальше…