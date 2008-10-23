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Пила 5 Пила 5
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Saw V

Пила 5, 2008

2008 / США
7.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Некогда одна из жертв серийного убийцы по кличке Конструктор, а ныне его верный последователь Марк Хоффман готовит новый жестокий раунд игры для пятерки незнакомцев. В это же время агент Питер Страм начинает догадываться о связи детектива с покойным Джоном Крамером.

  • Режиссер картины Дэвид Хэкл признавался, что для создания новых ловушек для Игры кинематографисты использовали dvd-записи реальных происшествия на производстве, катастроф и несчастных случаев на дороге в качестве наглядного материала. Идея одной из ловушек принадлежала сыну режиссера.
  • Идея ловушки Сета была навеяна рассказом “Колодец и маятник” Эдгара Алана По.
  • В сцене, где агент Эриксон, сыгранный Марком Ролстоном, разговаривает с Джилл в своем кабинете, на столе персонажа можно заметить настоящую фотографию Ролстона с женой.
  • Дэнни Гловер планировал вернуться во франшизу ради небольшого эпизода-флэшбэка, но в итоге не смог принять участие в проекте из-за обязательств по фильму “Слепота”.
  • Съемки фильма прошли в Торонто, Онтарио, Канада, с 17 марта по 28 апреля 2008 года.
  • Единственная часть франшизы в которой никто из героев так и не произносит реплику “Игра окончена”.

Детектив Хоффман — последний живой человек, продолжающий кровавое дело Конструктора. Но когда тайна оказывается перед угрозой разоблачения, Хоффману приходится выйти на новую охоту, чтобы устранить все ведущие к нему ниточки.

7.1 Оцените
74 голоса Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 30 октября 2008
Премьера в мире 23 октября 2008
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Дэвид Хэкл
Дэвид Хэкл
В ролях
Тобин Белл
Тобин Белл
Скотт Пэттерсон
Костас Мэндилор
Все актеры и съемочная группа
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
диман 2 апреля 2015, 12:51
Мне 5 понравилась,но чтобы ее понять,как уже неоднократно говорилось,нужно до этого видеть остальные 4.
Думаю что в 6 части свою роль сыграет… Читать дальше…
i_NFi_Ni_Ti_ 2 апреля 2015, 12:51
Блин, а я очень жду выхода пилы 5!!! Сегодня будет предпремьерный показ, я обязательно пойду! Перед этим постаралась возобновить картинку и… Читать дальше…
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