Постер фильма Аппалуза
7.4
Аппалуза - трейлер
7.4

Аппалуза

, 2008
Appaloosa
США / вестерн / 18+
Трейлеры
Постер фильма Аппалуза
7.4
Аппалуза - трейлер
Аппалуза  трейлер

О фильме

История двух друзей, которых нанимают для защиты жителей одного городка, терроризируемых беспощадным хозяином ранчо. Однако их планы рушит очаровательная вдова…

В ролях

Вигго Мортенсен
Вигго Мортенсен
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Эд Харрис
Эд Харрис
Люче Рэйнс
Люче Рэйнс
Джеймс Тарватер
Роберт Хауреги
Режиссер Эд Харрис
Сценарист Роберт Нотт, Роберт Паркер, Эд Харрис
Композитор Джеф Бил
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 5 сентября 2008
Дата выхода
5 сентября 2008 Россия 16+
12 марта 2009 Австралия
9 октября 2008 Аргентина
7 января 2009 Бельгия
5 декабря 2008 Бразилия
3 октября 2008 Великобритания 15
8 января 2009 Греция
9 января 2009 Дания
30 октября 2008 Израиль
26 сентября 2008 Ирландия
28 ноября 2008 Исландия
21 ноября 2008 Испания
16 января 2009 Италия
5 сентября 2008 Казахстан
11 августа 2011 Кувейт
12 декабря 2008 Мексика
7 мая 2009 Нидерланды
3 октября 2008 Норвегия
12 февраля 2009 ОАЭ
9 апреля 2009 Португалия
19 сентября 2008 Румыния 15
3 октября 2008 США
10 апреля 2009 Турция
5 сентября 2008 Украина
15 октября 2008 Филиппины
1 октября 2008 Франция
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $27 712 362
Производство New Line Cinema, Axon Films, Groundswell Productions
Другие названия
Appaloosa, Entre la vida y la muerte, Apalosa, Appaloosa - A törvényen kívüli város, Appaloosa - lindpriide linn, Appaloosa - Uma Cidade Sem Lei, Kanun Benim, Miền Máu Lửa, Апалуза, Аппалуза, Апполуза, アパルーサの決闘, 鐵腕豪情

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
6.7 IMDb
Цитаты

Everett Hitch [рассказ за кадром] Как и мой отец, я учился в Вест-Пойнте и был хорошим солдатом. Но служба не давала много возможностей для развития души. Поэтому после Гражданской войны и года борьбы с индейцами я сдал офицерское звание и уехал, чтобы посмотреть, насколько я смогу её расширить. Впервые я встретил Вирджила Коул, когда я с моим восьмизарядным ружьём поддержал его в перестрелке с пьяными горцами. Вирджил прямо на месте спросил меня, не хочу ли я стать его партнёром в деле поддержания порядка. Вот почему я был с ним сейчас и почему до сих пор ношу своё восьмизарядное ружьё. Мы вместе поддерживали порядок последние лет десять или около того. И когда мы смотрели вниз на город Аппалуза, у меня не было причин сомневаться, что мы будем делать это и в обозримом будущем.
Everett Hitch Но жизнь умеет делать предсказуемое тем, что никогда не случается, а непредсказуемое — тем, чем становится твоя жизнь.
