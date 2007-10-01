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Постер фильма Питер и Бен
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Киноафиша Фильмы Питер и Бен

Питер и Бен

Peter and Ben 18+
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Причины посмотреть

О фильме

Приз за лучший документальный фильм на фестивале в Аспене – 2008
3 награды ( в т.ч. за лучший документальный фильм) на пятом фестивале короткометражного кино в Лондоне – 2008
Гран-при фестиваля SXSouthWest Click – 2008

История дружбы человека и овцы… на фоне умиротворенных, сказочных пейзажей, Питер, решивший навсегда остаться наедине с такой природой, рассказывает о Бене, овце, которая стала его спутником и другом.

Страна Великобритания
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 октября 2007
Дата выхода
15 августа 2008 Россия 12+
1 октября 2007 Великобритания
15 августа 2008 Казахстан
12 октября 2008 США
15 августа 2008 Украина
Производство Film London, UK Film Council
Другие названия
Peter and Ben
Режиссер
Пинни Гриллс
В ролях
Пинни Гриллс
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 12 голосов
7 IMDb
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