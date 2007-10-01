Приз за лучший документальный фильм на фестивале в Аспене – 2008
3 награды ( в т.ч. за лучший документальный фильм) на пятом фестивале короткометражного кино в Лондоне – 2008
Гран-при фестиваля SXSouthWest Click – 2008
История дружбы человека и овцы… на фоне умиротворенных, сказочных пейзажей, Питер, решивший навсегда остаться наедине с такой природой, рассказывает о Бене, овце, которая стала его спутником и другом.
|15 августа 2008
|Россия
|12+
|1 октября 2007
|Великобритания
|15 августа 2008
|Казахстан
|12 октября 2008
|США
|15 августа 2008
|Украина