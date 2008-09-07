Другие названия

Skin, Boja kože, Kiközösítés, Skin - In schwarzer Haut, Skin - Schrei nach Gerechtigkeit, Skinas, Skóra, Una cuestión de piel, Το χρώμα του ανθρώπου, Кожа, Цветът на кожата, In schwarzer Haut - Eine wahre Geschichte, 困肤

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