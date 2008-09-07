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Постер фильма Кожа
6.9
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6.9

Кожа

, 2008
Skin
Великобритания, ЮАР / мистика, драма / 18+
Постер фильма Кожа
6.9

О фильме

Фильм основан на подлинной истории чернокожей девочки, родившейся в ЮАР в эпоху апартеида. История ее началась с того, что ее родители были белыми...

В ролях

Дэнни Кеог
Элис Крайдж
Элис Крайдж
Sannie Laing
Сэм Нил
Сэм Нил
Abraham Laing
Софи Оконедо
Софи Оконедо
Sandra Laing
Джонатан Тэйлор
TV Sound Recordist
Карел Тричардт
Тони Кгороге
Тони Кгороге
Petrus Zwane
Ella Ramangwane
Young Sandra
Terri Ann Eckstein
Elsie Laing (aged 19)
Bongani Masondo
Henry Laing (aged 20)
Dan Robbertse
Factory Foreman
Джереми Кратчли
Hugh Johnston
Режиссер Энтони Фабиан
Сценарист Helen Crawley, Jessie Keyt, Helena Kriel, Энтони Фабиан
Композитор Hélène Muddiman
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / ЮАР
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 7 сентября 2008
Дата выхода
7 сентября 2008 Россия 12+
18 ноября 2009 Бельгия
24 июля 2009 Великобритания
25 января 2011 Германия
7 сентября 2008 Казахстан
17 сентября 2009 Нидерланды
30 октября 2009 США
7 сентября 2008 Украина
22 января 2010 ЮАР
MPAA PG-13
Сборы в мире $351 283
Производство Elysian Films, Bard Entertainments, Moonlighting Films
Другие названия
Skin, Boja kože, Kiközösítés, Skin - In schwarzer Haut, Skin - Schrei nach Gerechtigkeit, Skinas, Skóra, Una cuestión de piel, Το χρώμα του ανθρώπου, Кожа, Цветът на кожата, In schwarzer Haut - Eine wahre Geschichte, 困肤

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 14 голосов
6.9 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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