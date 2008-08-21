Однажды мама Маши и ее коллега предлагает дочери поработать сопровождающим переводчиком у знаменитого английского постановщика кукольных шоу. Он приезжает в Москву провести семинар для начинающих артистов, среди которых ему предстоит отобрать участников своего нового представления. Так Маша знакомится с Томом Гринвудом. Этот развязный тип, который всюду ходит с куклой на руке, и который то и дело устраивает своей переводчице небезобидные розыгрыши, поначалу производит на Машу малоприятное впечатление. Том существует как бы в двух лицах: он постоянно находится в диалоге с "маппетом" Дигги, хотя на самом деле это диалог — с самим собой. Но работа есть работа, и Маше приходится сопровождать Тома с утра и до вечера...
|21 августа 2008
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|21 августа 2008
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