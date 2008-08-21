Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Плюс один
1 постер
Киноафиша Фильмы Плюс один

Плюс один

Plyus odin 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Маше немного "за тридцать", она литературный переводчик и полностью погружена в свою серьезную работу. Маша уже давно живет замкнуто, общаясь с окружающими только по мере необходимости. Специфика работы, природная скромность, да еще и неудачный роман, — этих причин было достаточно, чтобы Маша замкнулась в своем маленьком мирке.... Целые дни она проводит в уютной тишине бабушкиной "профессорской" квартиры, стараясь не обращать внимания на то, что за ее окном, выходящим на широкий балкон — "козырек", кипит жизнь...

Однажды мама Маши и ее коллега предлагает дочери поработать сопровождающим переводчиком у знаменитого английского постановщика кукольных шоу. Он приезжает в Москву провести семинар для начинающих артистов, среди которых ему предстоит отобрать участников своего нового представления. Так Маша знакомится с Томом Гринвудом. Этот развязный тип, который всюду ходит с куклой на руке, и который то и дело устраивает своей переводчице небезобидные розыгрыши, поначалу производит на Машу малоприятное впечатление. Том существует как бы в двух лицах: он постоянно находится в диалоге с "маппетом" Дигги, хотя на самом деле это диалог — с самим собой. Но работа есть работа, и Маше приходится сопровождать Тома с утра и до вечера...

Плюс один - трейлер
Плюс один  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 августа 2008
Дата выхода
21 августа 2008 Россия Парадиз 16+
21 августа 2008 Беларусь
21 августа 2008 Казахстан
21 августа 2008 Украина
Сборы в мире $927 277
Производство Telesto
Другие названия
Plyus odin, Plus One, Plus jeden, Плюс один, 木偶情人
Режиссер
Оксана Бычкова
Оксана Бычкова
В ролях
Джетро Скиннер
Мадлен Джабраилова
Мадлен Джабраилова
Владимир Ильин
Владимир Ильин
Кирилл Пирогов
Кирилл Пирогов
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Плюс один
Питер FM 7.0
Питер FM (2006)
Чего хочет Слава? 5.5
Чего хочет Слава? (2020)
Еще один год 5.9
Еще один год (2014)
Да и да 4.4
Да и да (2013)
Петербург. Только по любви 6.6
Петербург. Только по любви (2016)
Пятница 5.7
Пятница (2016)
5.7
Пьяная фирма (2016)
Орел и решка 7.2
Орел и решка (1995)
Праздник взаперти 5.4
Праздник взаперти (2012)
Не надо печалиться 6.6
Не надо печалиться (2010)
Беспринципные в деревне 5.3
Беспринципные в деревне (2023)
Самка 6.2
Самка (2010)

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Плюс один - трейлер
Плюс один Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
От классики 80‑х до нулевых: зрители КП выбрали 10 лучших комедий — у всех рейтинг выше 7
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше