Гонка, 2008

Ранвир и Раджив — двое братьев, владеющих огромной фермой по разведению лошадей в Дурбане, Южной Африке. Ранвир — старший из них — очень проницателен, весьма агрессивен и всегда находится в движении. Его младший брат Раджив — полная его противоположность, к тому же страдает хроническим алкоголизмом.



Сонья — девушка Ранвира — восходящая индийская фотомодель в Дурбане. Она любит Ранвира, но волею судьбы выходит замуж за его младшего брата Раджива. Ей и так приходиться нелегко, а когда она узнает, что Раджив болен алкоголизмом, ее мир окончательно рушится.



Ранвир также страдает от того, что пожертвовал своей любовью ради младшего брата. Раджив обещал ему, что если получит в жены Сонью, то бросит алкоголь навсегда и начнет лечиться, но после женитьбы он забывает об этом обещании, более того, начинает пить еще усерднее. После этого отношения между братьями усложняются еще больше. В какой-то момент Ранвир и Сонья сближаются, и между ними вновь вспыхивают вроде бы забытые чувства. Когда же младший брат узнает об этом и начинает подозревать свою жену в измене, жизнь всех троих превращается в сущий ад…