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Гонка, 2008

2008 / Индия
6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Ранвир и Раджив — двое братьев, владеющих огромной фермой по разведению лошадей в Дурбане, Южной Африке. Ранвир — старший из них — очень проницателен, весьма агрессивен и всегда находится в движении. Его младший брат Раджив — полная его противоположность, к тому же страдает хроническим алкоголизмом.

Сонья — девушка Ранвира — восходящая индийская фотомодель в Дурбане. Она любит Ранвира, но волею судьбы выходит замуж за его младшего брата Раджива. Ей и так приходиться нелегко, а когда она узнает, что Раджив болен алкоголизмом, ее мир окончательно рушится.

Ранвир также страдает от того, что пожертвовал своей любовью ради младшего брата. Раджив обещал ему, что если получит в жены Сонью, то бросит алкоголь навсегда и начнет лечиться, но после женитьбы он забывает об этом обещании, более того, начинает пить еще усерднее. После этого отношения между братьями усложняются еще больше. В какой-то момент Ранвир и Сонья сближаются, и между ними вновь вспыхивают вроде бы забытые чувства. Когда же младший брат узнает об этом и начинает подозревать свою жену в измене, жизнь всех троих превращается в сущий ад…

6.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 20 марта 2008
Премьера онлайн 21 марта 2008
Премьера в мире 20 марта 2008
Возраст 16+
Режиссер
Аббас Алибхай Бурмавалла
В ролях
Саиф Али Кхан
Саиф Али Кхан
Акшай Кханна
Бипаша Басу
Катрина Каиф
Катрина Каиф
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Гонка 2 постера
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