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U2 в 3D U2 в 3D
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U2

U2 в 3D, 2007

2007 / США
8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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О фильме

Первый в мире живой концерт U2, снятый как 3D фильм - это уникальный опыт для зрителя, который погрузится в пульсирующую энергию стадиона, где выступает одна из самых популярных в мире групп. Энергия выступающих вживую музыкантов соединяется со звуком в формате 5.1 и технологией 3D. Концерт U2 3D был снят в Южной Америке на заключительном представлении тура «Vertigo». Он открывает собой новую страницу в истории концертов, снятых в формате 3D. Это первое музыкальное выступление, которое снималось камерами с контролем движения и в реальном времени, что позволило создать «живое» 3D. Подобный вид съемки дает зрителю почти физически осязаемое ощущение присутствия на концерте вместе с 80 000 зрителей.

Концерт U2 3D стал воистину энциклопедией новейших технологий, использованных при съемке живого выступления, съемочная группа вместе с U2 провела почти целый месяц, посетив 4 страны – Мексику, Бразилию, Чили и Аргентину, было отснято почти сто часов, из которых в итоге было отобрано полтора часа наиболее зрелищного материала.

Концерт U2 3D включает в себя такие хиты, как:

VERTIGO
NEW YEAR’S DAY
BEAUTIFUL DAY
SOMETIMES YOU CAN’T MAKE IT ON YOUR OWN
LOVE AND PEACE
SUNDAY BLOODY SUNDAY
BULLET THE BLUE SKY
MISS SARAJEVO
U.N. DECLARATION OF HUMAN RIGHTS
PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)
WHERE THE STREETS HAVE NO NAME
ONE
THE FLY
WITH OR WITHOUT YOU
YAHWEH

8.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 1 мая 2008
Премьера в мире 19 мая 2007
Возраст 0+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Кэтрин Оуэнс
В ролях
Боно
Эдж
Адам Клейтон
Лари Мюллен мл.
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма U2 в 3D 2 постера
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