U2 в 3D, 2007

Первый в мире живой концерт U2, снятый как 3D фильм - это уникальный опыт для зрителя, который погрузится в пульсирующую энергию стадиона, где выступает одна из самых популярных в мире групп. Энергия выступающих вживую музыкантов соединяется со звуком в формате 5.1 и технологией 3D. Концерт U2 3D был снят в Южной Америке на заключительном представлении тура «Vertigo». Он открывает собой новую страницу в истории концертов, снятых в формате 3D. Это первое музыкальное выступление, которое снималось камерами с контролем движения и в реальном времени, что позволило создать «живое» 3D. Подобный вид съемки дает зрителю почти физически осязаемое ощущение присутствия на концерте вместе с 80 000 зрителей.

Концерт U2 3D стал воистину энциклопедией новейших технологий, использованных при съемке живого выступления, съемочная группа вместе с U2 провела почти целый месяц, посетив 4 страны – Мексику, Бразилию, Чили и Аргентину, было отснято почти сто часов, из которых в итоге было отобрано полтора часа наиболее зрелищного материала.

Концерт U2 3D включает в себя такие хиты, как:

VERTIGO

NEW YEAR’S DAY

BEAUTIFUL DAY

SOMETIMES YOU CAN’T MAKE IT ON YOUR OWN

LOVE AND PEACE

SUNDAY BLOODY SUNDAY

BULLET THE BLUE SKY

MISS SARAJEVO

U.N. DECLARATION OF HUMAN RIGHTS

PRIDE (IN THE NAME OF LOVE)

WHERE THE STREETS HAVE NO NAME

ONE

THE FLY

WITH OR WITHOUT YOU

YAHWEH