Четыре Рождества, 2008

Во время съемок эпизода с ужином Риз Уизерспун получила удар керамической тарелкой по лицу. Актрисе потребовалось наложить пять швов, а инцидент задержал съемки на три дня.

Вернон Вон, настоящий отец Винса Вона, играет небольшую роль прихожанина во время рождественской пьесы. Он сидит прямо за спиной Риз Уизерспун. На тот момент у него уже было несколько эпизодических ролей в проектах Винса, в том числе в фильмах “Тусовщики”, “Bcë схвачено!” и “Развод по-американски”.

Многие ключевые сцены фильма были импровизацией.

В актерский состав вошли два кантри-энд-вестерн певца (Дуайт Йоакам и Тим МакГроу), а также три человека, получившие в разные годы премию «Оскар» за роли кантри-энд-вестерн исполнителей: Риз Уизерспун получила “Оскар” за роль Джун Картер в фильме «Переступить черту», Роберт Дюваль — за роль Мака Следжа в фильме “Нежное милосердие”, Сисси Спейсек — за роль Лоретты Линн в фильме “Дочь шахтера”.

Винс Вон отказался от участия в продвижении фильма после того, как в СМИ стали появляться слухи о том, что он и Риз Уизерспун не ладили во время съемок.

Актеры Винс Вон и Джон Фавро, а также исполнительный продюсер Питер Биллингсли являются хорошими друзьями в реальной жизни и работали вместе над несколькими другими проектами.

Дом Говарда был построен с нуля в районе Шэдоу Хиллз на юге Калифорнии. У него была специально укрепленная крыша, которая могла выдержать вес актеров и съемочной группы. Некоторые из членов группы не знали об этом и были очень удивлены, когда вошли в дом и обнаружили, что он совершенно пуст.

Производство фильма началось во время забастовки Гильдии сценаристов Америки 2007–2008 годов. Это означало, что во время съемок в сценарий невозможно было внести никаких изменений.

Чтобы развить характеры персонажей и добавить каждому из них индивидуальности, режиссер Сет Гордон написал подробное описание их жизни.

По словам Сета Гордона, при создании фильма он вдохновлялся воспоминаниями о своих семейных рождественских праздниках, на которых всегда была напряженная обстановка.

По словам Винса Вона, главная мысль фильма заключается в том, что цель Рождества — это собраться вместе со всеми членами своей семьи, поблагодарить их за любовь и повеселиться.

Сет Гордон был нанят на должность режиссера по настоянию Винса Вона. Вон был большим поклонником его документального фильма «Король Конга».

По слухам, Риз Уизерспун и Винс Вон ненавидели друг друга во время съемок, хотя никто не знает почему. В таблоиде “Daily News” писали о том, что Вон поздно появлялся на съемочной площадке и выглядел так, будто пришел с вечеринки. Когда Уизерспун предлагала Вону отрепетировать диалоги, он отказывался, и говорил, что предпочитает импровизировать. Дошло до того, что Уизерспун отказалась сниматься в страстной любовной сцене.