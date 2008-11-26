Четыре Рождества, 2008

Брэд и Кейт — идеальная пара. Они встречаются уже три года, вместе живут, вместе ходят на танцы и развлекаются, им никогда не бывает скучно друг с другом. А еще они идеально сходятся во взглядах: оба считают, что брак — это пережиток прошлого, который способен лишь портить отношения между людьми. И пример их разведенных родителей только подтверждает эту теорию.
Каждое Рождество год Брэд и Кейт тоже проводят вместе, отправляясь на очередной жаркий курорт. Чтобы отвязаться от родственников, считающих, что этот семейный праздник нужно проводить в кругу близких, они придумывают какую-нибудь легенду, например, что они спасают голодающих детей в Африке.
Но в этом году всё пошло не по плану. Из-за плохой погоды их рейс на Фиджи отменили. А благодаря вездесущим репортерам, Брэд и Кейт попали в телевизионный выпуск новостей и их родня узнала, что они собирались сбежать и нежиться на солнышке. Чтобы не испортить семейные отношения окончательно, парочке придется за одно Рождество навестить сразу четыре семьи. Такой праздник станет настоящей проверкой для их идеальных отношений.
Во время съемок эпизода с ужином Риз Уизерспун получила удар керамической тарелкой по лицу. Актрисе потребовалось наложить пять швов, а инцидент задержал съемки на три дня.
Вернон Вон, настоящий отец Винса Вона, играет небольшую роль прихожанина во время рождественской пьесы. Он сидит прямо за спиной Риз Уизерспун. На тот момент у него уже было несколько эпизодических ролей в проектах Винса, в том числе в фильмах “Тусовщики”, “Bcë схвачено!” и “Развод по-американски”.
Многие ключевые сцены фильма были импровизацией.
В актерский состав вошли два кантри-энд-вестерн певца (Дуайт Йоакам и Тим МакГроу), а также три человека, получившие в разные годы премию «Оскар» за роли кантри-энд-вестерн исполнителей: Риз Уизерспун получила “Оскар” за роль Джун Картер в фильме «Переступить черту», Роберт Дюваль — за роль Мака Следжа в фильме “Нежное милосердие”, Сисси Спейсек — за роль Лоретты Линн в фильме “Дочь шахтера”.
Винс Вон отказался от участия в продвижении фильма после того, как в СМИ стали появляться слухи о том, что он и Риз Уизерспун не ладили во время съемок.
Актеры Винс Вон и Джон Фавро, а также исполнительный продюсер Питер Биллингсли являются хорошими друзьями в реальной жизни и работали вместе над несколькими другими проектами.
Дом Говарда был построен с нуля в районе Шэдоу Хиллз на юге Калифорнии. У него была специально укрепленная крыша, которая могла выдержать вес актеров и съемочной группы. Некоторые из членов группы не знали об этом и были очень удивлены, когда вошли в дом и обнаружили, что он совершенно пуст.
Производство фильма началось во время забастовки Гильдии сценаристов Америки 2007–2008 годов. Это означало, что во время съемок в сценарий невозможно было внести никаких изменений.
Чтобы развить характеры персонажей и добавить каждому из них индивидуальности, режиссер Сет Гордон написал подробное описание их жизни.
По словам Сета Гордона, при создании фильма он вдохновлялся воспоминаниями о своих семейных рождественских праздниках, на которых всегда была напряженная обстановка.
По словам Винса Вона, главная мысль фильма заключается в том, что цель Рождества — это собраться вместе со всеми членами своей семьи, поблагодарить их за любовь и повеселиться.
Сет Гордон был нанят на должность режиссера по настоянию Винса Вона. Вон был большим поклонником его документального фильма «Король Конга».
По слухам, Риз Уизерспун и Винс Вон ненавидели друг друга во время съемок, хотя никто не знает почему. В таблоиде “Daily News” писали о том, что Вон поздно появлялся на съемочной площадке и выглядел так, будто пришел с вечеринки. Когда Уизерспун предлагала Вону отрепетировать диалоги, он отказывался, и говорил, что предпочитает импровизировать. Дошло до того, что Уизерспун отказалась сниматься в страстной любовной сцене.
Влюбленная пара пытается встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места.