Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Четыре Рождества Четыре Рождества
Киноафиша Фильмы Четыре Рождества
Four Christmases

Четыре Рождества, 2008

2008 / США
7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Брэд и Кейт — идеальная пара. Они встречаются уже три года, вместе живут, вместе ходят на танцы и развлекаются, им никогда не бывает скучно друг с другом. А еще они идеально сходятся во взглядах: оба считают, что брак — это пережиток прошлого, который способен лишь портить отношения между людьми. И пример их разведенных родителей только подтверждает эту теорию.

Каждое Рождество год Брэд и Кейт тоже проводят вместе, отправляясь на очередной жаркий курорт. Чтобы отвязаться от родственников, считающих, что этот семейный праздник нужно проводить в кругу близких, они придумывают какую-нибудь легенду, например, что они спасают голодающих детей в Африке.

Но в этом году всё пошло не по плану. Из-за плохой погоды их рейс на Фиджи отменили. А благодаря вездесущим репортерам, Брэд и Кейт попали в телевизионный выпуск новостей и их родня узнала, что они собирались сбежать и нежиться на солнышке. Чтобы не испортить семейные отношения окончательно, парочке придется за одно Рождество навестить сразу четыре семьи. Такой праздник станет настоящей проверкой для их идеальных отношений.

Во время съемок эпизода с ужином Риз Уизерспун получила удар керамической тарелкой по лицу. Актрисе потребовалось наложить пять швов, а инцидент задержал съемки на три дня.

Вернон Вон, настоящий отец Винса Вона, играет небольшую роль прихожанина во время рождественской пьесы. Он сидит прямо за спиной Риз Уизерспун. На тот момент у него уже было несколько эпизодических ролей в проектах Винса, в том числе в фильмах “Тусовщики”, “Bcë схвачено!” и “Развод по-американски”.

Многие ключевые сцены фильма были импровизацией.

В актерский состав вошли два кантри-энд-вестерн певца (Дуайт Йоакам и Тим МакГроу), а также три человека, получившие в разные годы премию «Оскар» за роли кантри-энд-вестерн исполнителей: Риз Уизерспун получила “Оскар” за роль Джун Картер в фильме «Переступить черту», Роберт Дюваль — за роль Мака Следжа в фильме “Нежное милосердие”, Сисси Спейсек — за роль Лоретты Линн в фильме “Дочь шахтера”.

Винс Вон отказался от участия в продвижении фильма после того, как в СМИ стали появляться слухи о том, что он и Риз Уизерспун не ладили во время съемок.

Актеры Винс Вон и Джон Фавро, а также исполнительный продюсер Питер Биллингсли являются хорошими друзьями в реальной жизни и работали вместе над несколькими другими проектами.

Дом Говарда был построен с нуля в районе Шэдоу Хиллз на юге Калифорнии. У него была специально укрепленная крыша, которая могла выдержать вес актеров и съемочной группы. Некоторые из членов группы не знали об этом и были очень удивлены, когда вошли в дом и обнаружили, что он совершенно пуст.

Производство фильма началось во время забастовки Гильдии сценаристов Америки 2007–2008 годов. Это означало, что во время съемок в сценарий невозможно было внести никаких изменений.

Чтобы развить характеры персонажей и добавить каждому из них индивидуальности, режиссер Сет Гордон написал подробное описание их жизни.

По словам Сета Гордона, при создании фильма он вдохновлялся воспоминаниями о своих семейных рождественских праздниках, на которых всегда была напряженная обстановка.

По словам Винса Вона, главная мысль фильма заключается в том, что цель Рождества — это собраться вместе со всеми членами своей семьи, поблагодарить их за любовь и повеселиться.

Сет Гордон был нанят на должность режиссера по настоянию Винса Вона. Вон был большим поклонником его документального фильма «Король Конга».

По слухам, Риз Уизерспун и Винс Вон ненавидели друг друга во время съемок, хотя никто не знает почему. В таблоиде “Daily News” писали о том, что Вон поздно появлялся на съемочной площадке и выглядел так, будто пришел с вечеринки. Когда Уизерспун предлагала Вону отрепетировать диалоги, он отказывался, и говорил, что предпочитает импровизировать. Дошло до того, что Уизерспун отказалась сниматься в страстной любовной сцене.

Влюбленная пара пытается встретить Рождество вместе с родителями, но дело осложняется тем, что и его, и ее родители в разводе, поэтому им нужно за один день успеть в четыре разных места.

7.3 Оцените
39 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 18 декабря 2008
Премьера онлайн 25 ноября 2009
Премьера в мире 26 ноября 2008
Возраст 16+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Сет Гордон
Сет Гордон
В ролях
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Винс Вон
Винс Вон
Джон Фавро
Джон Фавро
Мэри Стинберген
Мэри Стинберген
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Здравствуй, папа, Новый год! 2
Здравствуй, папа, Новый год! 2 (2017)
6.902439
Очень плохие мамочки 2
Очень плохие мамочки 2 (2017)
6.3703704
Новогодний переполох
Новогодний переполох (2017)
0
Любите Куперов
Любите Куперов (2015)
6.9166665
Всё путём
Всё путём (2009)
7.7647057
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «Новогодний корпоратив» Фильмы похожие на «Новогодний корпоратив»
Зарубежные новогодние фильмы Зарубежные новогодние фильмы
Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes Лучшие рождественские фильмы по мнению Forbes
Зарубежные комедии про Новый год и Рождество Зарубежные комедии про Новый год и Рождество
Зарубежные мелодрамы про Рождество Зарубежные мелодрамы про Рождество
Рождественские фильмы про любовь Рождественские фильмы про любовь
Что посмотреть на Новый год и Рождество? Что посмотреть на Новый год и Рождество?
Новогодние мелодрамы Новогодние мелодрамы
Комедии про Новый год и Рождество Комедии про Новый год и Рождество
Фильмы про блондинок Фильмы про блондинок
Постер фильма Четыре Рождества 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
39 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Четыре Рождества
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Американские новогодние фильмы, которые вы еще не смотрели Если фильмы «Один дома» и «Реальная любовь» вы знаете уже наизусть, предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой лучших зарубежных фильмов про Новый год и Рождество для просмотра всей семьей в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
Написать
6 декабря 2021 18:23
Forbes назвал самые кассовые фильмы про Рождество и Новый год Издание Forbes, готовясь к наступлению очередного праздничного сезона, опубликовало рейтинг самых кассовых фильмов про Рождество и Новый год за всю историю американского кинематографа. На первом
Написать
28 ноября 2016 13:38
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
дублированный трейлер
Дублированный трейлер
трейлер
Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Не дружит с головой: иностранцы подняли на смех «Малыша и Карлсона»
Приложение киноафиши