Главная героиня — высокомерная и дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владельца плантаций из Мемфиса. Вернувшись домой после учебы за рубежом, она влюбляется в безработного Джимми, сына отца-алкоголика и сумасшедшей матери, работающей на плантации.

Чтобы успокоить свою тетушку, которая контролирует семейное состояние, Фишер выдает своего любимого за представителя высшего сословия. Однако после пропажи алмаза, являющегося семейной реликвией, ситуация накаляется до предела…