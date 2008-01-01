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Постер фильма Пропажа алмаза "Слеза"
6.1
Пропажа алмаза "Слеза" - Трейлер
Киноафиша Фильмы Пропажа алмаза "Слеза"
6.1

Пропажа алмаза "Слеза"

, 2008
The Loss of a Teardrop Diamond
США / мелодрама, драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Пропажа алмаза "Слеза"
6.1
Пропажа алмаза "Слеза" - Трейлер
Пропажа алмаза "Слеза"  Трейлер

О фильме

Главная героиня — высокомерная и дерзкая Фишер Уиллоу, дочь владельца плантаций из Мемфиса. Вернувшись домой после учебы за рубежом, она влюбляется в безработного Джимми, сына отца-алкоголика и сумасшедшей матери, работающей на плантации.

Чтобы успокоить свою тетушку, которая контролирует семейное состояние, Фишер выдает своего любимого за представителя высшего сословия. Однако после пропажи алмаза, являющегося семейной реликвией, ситуация накаляется до предела…

В ролях

Брайс Даллас Ховард
Брайс Даллас Ховард
Fisher
Крис Эванс
Крис Эванс
Jimmy
Уилл Пэттон
Уилл Пэттон
Mr. Dobyne
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Cornelia
Мэми Гаммер
Мэми Гаммер
Julie
Джессика Коллинз
Jessica Collins
Vinnie
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Addie
Питер Герети
Mr. Van Hooven
Марин Айрлэнд
Марин Айрлэнд
Esmeralda
Зои Перри
Зои Перри
Mathilde
Режиссер Джоди Маркелл
Сценарист Теннесси Уильямс
Композитор Марк Ортон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
12 сентября 2008 Россия 16+
12 сентября 2008 Казахстан
1 января 2008 США
12 сентября 2008 Украина
MPAA PG-13
Бюджет $6 500 000
Производство Constellation Entertainment, Grand Army Entertainment, Teardrop Productions
Другие названия
The Loss of a Teardrop Diamond, Das Mädchen mit dem Diamantohrring, Den dråbeformede diamant, Gyémánt könnyek, Kyyneltimantin katoaminen, L'amore impossibile di Fisher Willow, La pérdida de un diamante lágrima, O Caso do Diamante Perdido, Pradingęs deimantas, Ta diamantia tis apoleias, Tesouro Perdido, Zaginiony diament, Диамантената сълза, Пропажа алмаза Слеза, Пропажа алмазу «Сльоза», 더 로스 오브 티어드롭 다이아몬드

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 11 голосов
5.8 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пропажа алмаза "Слеза" - Трейлер
Пропажа алмаза "Слеза" Трейлер
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