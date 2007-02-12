Стертая реальность, 2007

Билл - одинокий ночной уборщик в офисном здании. Он слушает оперную музыку в плеере и увлекается «осознанными сновидениями». В своих снах он обладает способностью совершать поступки, на которые у него не хватает смелости в реальной жизни, и, таким образом, реальность перестает его интересовать вообще. Гарри – бизнесмен средних лет, чей брак трещит по швам. С тех пор, как его сын уехал учиться в колледже, он не торопится возвращаться домой после работы. Он остается в офисе допоздна и может проспать за своим рабочим столом до ночи. В то время как его жена, мучаясь от бесцельности своей работы, да и жизни в целом, находит отдушину в… клептомании.

Трэвис последние годы своей жизни пытается справиться с воспоминаниями о своем прошлом. После того, как семь лет назад по его вине в автокатастрофе погибла девочка, он не садится за руль, избегает проезжей части и добирается до своей рутинной работы в скобяной лавке пешком.

Каждый из трех мужчин, чьи судьбы переплетены, пытаются справиться со своими проблемами своим разрушающим методом.