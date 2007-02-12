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Стертая реальность Стертая реальность
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When A Man Falls In The Forest

Стертая реальность, 2007

2007 / Германия / Канада / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
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О фильме
Билл - одинокий ночной уборщик в офисном здании. Он слушает оперную музыку в плеере и увлекается «осознанными сновидениями». В своих снах он обладает способностью совершать поступки, на которые у него не хватает смелости в реальной жизни, и, таким образом, реальность перестает его интересовать вообще. Гарри – бизнесмен средних лет, чей брак трещит по швам. С тех пор, как его сын уехал учиться в колледже, он не торопится возвращаться домой после работы. Он остается в офисе допоздна и может проспать за своим рабочим столом до ночи. В то время как его жена, мучаясь от бесцельности своей работы, да и жизни в целом, находит отдушину в… клептомании.

Трэвис последние годы своей жизни пытается справиться с воспоминаниями о своем прошлом. После того, как семь лет назад по его вине в автокатастрофе погибла девочка, он не садится за руль, избегает проезжей части и добирается до своей рутинной работы в скобяной лавке пешком.

Каждый из трех мужчин, чьи судьбы переплетены, пытаются справиться со своими проблемами своим разрушающим методом.

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 20 марта 2008
Премьера в мире 12 февраля 2007
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Бюджет $2 000 000
Режиссер
Райан Эслингер
В ролях
Тимоти Хаттон
Тимоти Хаттон
Шэрон Стоун
Шэрон Стоун
Прюитт Тэйлор Винс
Прюитт Тэйлор Винс
Николас Элиа
Линк Бэйкер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Стертая реальность 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
катька 2 апреля 2015, 12:51
ни о чём.вобще,уснуть можно///
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10 голосов
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