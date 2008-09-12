Молодой успешный управляющий рекламной компанией — идеальный представитель современного мегаполиса. Вся его жизнь под контролем, все время распланировано с точностью до минуты, а чувства и эмоции — прочно спрятаны под маской любезности и деловым костюмом. Но, встреча с прекрасной девушкой меняет его представления о реальности. По мере развития их страсти: ощущения благополучия и стабильности рассеивается, а наружу вылезают страхи прошлой жизни.
|12 сентября 2008
|Россия
|18+
|12 сентября 2008
|Германия
|30 июля 2010
|Испания
|12 сентября 2008
|Казахстан
|27 октября 2008
|США
|12 сентября 2008
|Украина