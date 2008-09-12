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Постер фильма Человеческий контракт
5.5
Киноафиша Фильмы Человеческий контракт
5.5

Человеческий контракт

, 2008
The Human Contract
США / драма / 18+
Постер фильма Человеческий контракт
5.5

О фильме

Молодой успешный управляющий рекламной компанией — идеальный представитель современного мегаполиса. Вся его жизнь под контролем, все время распланировано с точностью до минуты, а чувства и эмоции — прочно спрятаны под маской любезности и деловым костюмом. Но, встреча с прекрасной девушкой меняет его представления о реальности. По мере развития их страсти: ощущения благополучия и стабильности рассеивается, а наружу вылезают страхи прошлой жизни.

В ролях

Джейсон Кларк
Джейсон Кларк
Julian Wright
Паз Вега
Паз Вега
Michael
Идрис Эльба
Идрис Эльба
Larry
Стивен Брэнд
Boyd
Джоанна Кэссиди
Rose
Джада Пинкетт Смит
Джада Пинкетт Смит
Rita
Энн Рэмси
Ти-Джей Тайн
Ти-Джей Тайн
Greg
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
E.J Winters
Энн Рэмзи
Cheryl
Тава Смайли
Brenda
Режиссер Джада Пинкетт Смит
Сценарист Джада Пинкетт Смит
Композитор The Graves Brothers, Taylor Graves, Энтони Маринелли
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 16 августа 2016
Премьера в мире 12 сентября 2008
Дата выхода
12 сентября 2008 Россия 18+
12 сентября 2008 Германия
30 июля 2010 Испания
12 сентября 2008 Казахстан
27 октября 2008 США
12 сентября 2008 Украина
MPAA R
Сборы в мире $154 527
Производство Overbrook Entertainment, Tycoon Entertainment, 100% Womon
Другие названия
The Human Contract, Bajo la piel, Perversiones, Attraction, De Caso com o Inimigo, I gynaika arahni, İnsan Sözleşmesi, Magánalku, O Contrato Humano, Человеческий контракт, 愛人契約

Рейтинг фильма

5.5
Оцените 10 голосов
5 IMDb

Цитаты

Julian Wright Я никогда не верил, что заслуживаю любви. Но теперь я понимаю, что всё, чего я когда-либо хотел, всегда было прямо передо мной. Я был единственным, кто стоял у меня на пути. Но больше не буду. Больше не буду.

Отзывы о фильме

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