Ограбление на Бейкер-Стрит, 2008

Наша рецензия
Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора. Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий…
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Фильм скучный.Первая половина так хоть совсем засыпай.Кричите тут Стэтхем,Стэтхем..а толку??!!Да мужик,да круто выглядит,но одна… Читать дальше…