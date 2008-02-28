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Ограбление на Бейкер-Стрит Ограбление на Бейкер-Стрит
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The Bank Job

Ограбление на Бейкер-Стрит, 2008

2008 / США / Великобритания
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
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Причины посмотреть О фильме
- фильм основан на реальных событиях.
Налет на банк на Бейкер-Стрит был инициирован высокопоставленными официальными лицами, пытающимися добраться до заветной банковской ячейки, в которой хозяйка одного из известнейших борделей Лондона хранила секретную информацию. Теперь запрет на разглашение информации об этом ограблении снят британским правительством, и перед нами открывается красочная, лихо закрученная история, полная тайн, сюрпризов и неожиданных поворотов.
7.6 Оцените
51 голос Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 27 марта 2008
Премьера онлайн 1 марта 2022
Премьера в мире 28 февраля 2008
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Роджер Дональдсон
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Стивен Кэмпбелл Мур
Стивен Кэмпбелл Мур
Дэвид Суше
Дэвид Суше
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Все актеры и съемочная группа
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Российский зритель, воспитанный на фильмах Игоря Масленникова о Шерлоке Холмсе, всегда знал, что самое важное в Англии происходит на Бейкер-стрит. С выходом новой картины Роджера Дональдсона это стало ясно зрителям всех прочих государств, где умеют натягивать разной степени изощренности белые простыни между двух опор напротив проектора. Впрочем, сценаристы Дик Клемент и Иэн Ла Френэ, теперь уже практически классики британской романтическо-плутовской кинопоэтики, реконструируют мир, не имеющий…
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StasO 2 апреля 2015, 12:51
Троечка с минусом.
Фильм скучный.Первая половина так хоть совсем засыпай.Кричите тут Стэтхем,Стэтхем..а толку??!!Да мужик,да круто выглядит,но одна… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 19:21
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
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