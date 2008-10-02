Звездные Войны: Войны клонов, 2008

Все больше систем становятся жертвами темной стороны, а Республика отступает от сил сепаратистов и их нескончаемой армии дроидов. Энакин Скайуокер и его падавана Асока Тано выполняют важную миссию, в ходе которой они сталкиваются с криминальным авторитетом Джаббой Хаттом. Но хитрый граф Дуку и его зловещие агенты, включая Асажж Вентресс, не остановятся ни перед чем, чтобы одолеть героев. Тем временем на фронтах войны Оби-Ван Кеноби и мастер Йода возглавляют огромную армию клонов, чтобы противостоять силам темной стороны…
На передовых позициях межгалактической войны Добра и Зла — снова любимые герои: Анакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидала, а также присоединившийся к ним падаван Анакина, Ахсока.
Противостоящие им злодеи — Палпатин, граф Дуку и генерал Гривус — вынашивают план захвата Галактики. Начинается последняя схватка, и судьбы Вселенной вверены рыцарям-джедаям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами масштабных битв и подарят множество удивительных открытий.