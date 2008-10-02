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Звездные Войны: Войны клонов Звездные Войны: Войны клонов
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Звездные Войны: Войны клонов, 2008

2008 / США / Сингапур
7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Все больше систем становятся жертвами темной стороны, а Республика отступает от сил сепаратистов и их нескончаемой армии дроидов. Энакин Скайуокер и его падавана Асока Тано выполняют важную миссию, в ходе которой они сталкиваются с криминальным авторитетом Джаббой Хаттом. Но хитрый граф Дуку и его зловещие агенты, включая Асажж Вентресс, не остановятся ни перед чем, чтобы одолеть героев. Тем временем на фронтах войны Оби-Ван Кеноби и мастер Йода возглавляют огромную армию клонов, чтобы противостоять силам темной стороны…

  • Когда Асока обращается к клонам в ангарном отсеке, рядом с R2-D2 стоит розовый дроид. Имя этого дроида – R2-KT, и он был включен в фильм в знак уважения к работе 501-го легиона, группы костюмеров из «Звездных войн», выполняющих волонтерскую работу для благотворительных организаций. Дроид создан в память о Кэти Джонсон, дочери основателя 501-го легиона, которая умерла от рака в возрасте семи лет. 
  • У клона-капитана Рекса на подбородке шрам, как и у его прототипа Харрисона Форда. Символ «Jaig Eyes» на его шлеме был задуман как украшение для шлема Бобы Фетта.
  • Это первый фильм «Звездных войн», в котором нет вводного текста. Вместо этого предыстория рассказывается закадровым голосом диктора.

На передовых позициях межгалактической войны Добра и Зла — снова любимые герои: Анакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби и Падме Амидала, а также присоединившийся к ним падаван Анакина, Ахсока.

Противостоящие им злодеи — Палпатин, граф Дуку и генерал Гривус — вынашивают план захвата Галактики. Начинается последняя схватка, и судьбы Вселенной вверены рыцарям-джедаям. Их подвиги станут самыми яркими эпизодами масштабных битв и подарят множество удивительных открытий.

7.3 Оцените
38 голосов Рейтинг IMDb: 8.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 2 октября 2008
Премьера в мире 2 октября 2008
Возраст 12+
Режиссер
Дэйв Филони
Дэйв Филони
В ролях
Мэтт Лантер
Мэтт Лантер
Эшли Экштейн
Эшли Экштейн
Ди Брэдли Бейкер
Ди Брэдли Бейкер
Все актеры и съемочная группа
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