Миллион лет до нашей эры 2, 2007

Минор – получеловек, полусвинья, сирота, немой. Как-то раз, сбежав в мифологический лес, он встречается с одним из самых влиятельных персонажей тех времен: с богом Паном, который по-своему – по-козлиному – посвящает его в превратности языческого бытия.

Чтобы подсмотреть за Клитией, дочерью старейшины, которую прочат в жены поэту Каркосу, Минор забирается на оливу, но срывается с ветки и гибнет. Но времена соответствующие, поэтому Минор воскресает и обретает дар речи, более того - дар необычайного красноречия. Жители села потрясены. По совету волхва Минора провозглашают царем.

Тут-то и начинаются все неприятности...