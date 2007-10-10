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Sa Majeste Minor

Миллион лет до нашей эры 2, 2007

2007 / Франция / Испания
4.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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О фильме

Минор – получеловек, полусвинья, сирота, немой. Как-то раз, сбежав в мифологический лес, он встречается с одним из самых влиятельных персонажей тех времен: с богом Паном, который по-своему – по-козлиному – посвящает его в превратности языческого бытия.

Чтобы подсмотреть за Клитией, дочерью старейшины, которую прочат в жены поэту Каркосу, Минор забирается на оливу, но срывается с ветки и гибнет. Но времена соответствующие, поэтому Минор воскресает и обретает дар речи, более того - дар необычайного красноречия. Жители села потрясены. По совету волхва Минора провозглашают царем.

Тут-то и начинаются все неприятности...

4.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 января 2008
Премьера онлайн 1 декабря 2021
Премьера в мире 10 октября 2007
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Бюджет €30 400 000
Режиссер
Жан-Жак Анно
Жан-Жак Анно
В ролях
Венсан Кассель
Венсан Кассель
Хосе Гарсия
Хосе Гарсия
Серджо Перис-Менкета
Мелани Бернье
Мелани Бернье
Клод Брассер
Клод Брассер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Миллион лет до нашей эры 2 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
destin 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Любитель смотреть, 11/01/2008 - 12:24:16):Абсолютно согласен....
А любителям "Петросяна"...могу только посочувствовать...Фильм… Читать дальше…
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
В принципе,тут все сказали до меня.
Помимо абсолютно тупого сюжета,очень пошлого,кстати,в паре мест,ваще противно смотреть было, могу добавить о… Читать дальше…
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