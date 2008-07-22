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Чужая куча Чужая куча
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Чужая куча, 2007

2007 / Россия
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О фильме

Действие происходит на Земле будущего. Инопланетяне стали нормальным явлением, граждане перемещаются на летающем транспорте, но по большому счету в жизни людей ничего не изменилось. Два незадачливых парня — Эл и Макс находят чемодан с Кучей Денег, который был потерян двумя гангстерами. Большой Босс посылает провинившихся бандитов на поиски. Поиски приводят к Элу и Максу, которые уже успели изрядно потратиться. Чтобы восстановить целостность Кучи Денег, героям приходится объединить усилия. Они используют всевозможные способы обогащения, честные и не очень: участвуют в телешоу, грабят музей и ювелирный магазин, пробуют сорвать джекпот в казино. Тем временем за злоключениями четверки наблюдают странные инопланетяне, прибывшие на Землю каждый со своей целью. И всех их ждет еще одно, последнее испытание...

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 22 июля 2008
Премьера в мире 22 июля 2008
Возраст 18+
Режиссер
Илья Малкин
В ролях
Алексей Петрухин
Алексей Петрухин
Все актеры и съемочная группа
Постер мультфильма Чужая куча 1 постер
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Кадры из мультфильма Все кадры
Все кадры
Дыхание
Дыхание
2023, Россия, драма
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
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