Чужая куча, 2007

Действие происходит на Земле будущего. Инопланетяне стали нормальным явлением, граждане перемещаются на летающем транспорте, но по большому счету в жизни людей ничего не изменилось. Два незадачливых парня — Эл и Макс находят чемодан с Кучей Денег, который был потерян двумя гангстерами. Большой Босс посылает провинившихся бандитов на поиски. Поиски приводят к Элу и Максу, которые уже успели изрядно потратиться. Чтобы восстановить целостность Кучи Денег, героям приходится объединить усилия. Они используют всевозможные способы обогащения, честные и не очень: участвуют в телешоу, грабят музей и ювелирный магазин, пробуют сорвать джекпот в казино. Тем временем за злоключениями четверки наблюдают странные инопланетяне, прибывшие на Землю каждый со своей целью. И всех их ждет еще одно, последнее испытание...