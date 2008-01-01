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Постер фильма Все еще красиво
6.5
Киноафиша Фильмы Все еще красиво
6.5

Все еще красиво

, 2008
Lovely, Still
США / драма / 18+
Постер фильма Все еще красиво
6.5

О фильме

Праздничная сказка, рассказывающая историю пожилого мужчины, влюбившегося с первого взгляда.

В ролях

Мартин Ландау
Мартин Ландау
Robert Malone
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Mary Malone
Адам Скотт
Адам Скотт
Mike Malone
Элизабет Бэнкс
Элизабет Бэнкс
Alex Malone
Har Mar Superstar
Peter
Kali Cook
Cute Girl
Chris Wiig
Co-Worker #1
M. Michele Phillips
Co-Worker #2
Tina Dixon
Post Woman
Mary Husar
Co-Worker #3
Режиссер Ник Фэклер
Сценарист Ник Фэклер, Tim Kasher
Композитор Майк Моджис, Нет Уолкотт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 1 января 2008
Дата выхода
5 сентября 2008 Россия 12+
9 декабря 2012 Германия
5 сентября 2008 Казахстан
1 января 2008 США
5 сентября 2008 Украина
23 декабря 2010 Южная Корея
27 марта 2010 Япония
MPAA PG
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $282 687
Производство North Sea Films, Parts and Labor, Sterling Productions
Другие названия
Lovely, Still, El amor de Robert, Ainda Adoráveis, Immer noch Liebe!, Lovely, Still At Christmas, Míg élünk, szeretünk, Prima iubire, Witaj, miłości, Все ещё прекрасно, やさしい嘘と贈り物

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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Частые вопросы о фильме «Все еще красиво»

Когда премьера фильма «Все еще красиво»?

Мировая премьера фильма «Все еще красиво» — 1 января 2008.

Какой рейтинг у фильма «Все еще красиво»?

Рейтинг фильма «Все еще красиво» на Киноафише — 6,5 из 10 (12 голосов), на IMDb — 7,0 из 10.

Сколько длится фильм «Все еще красиво»?

Продолжительность фильма «Все еще красиво» — 1 час 30 минут.

Кто режиссёр фильма «Все еще красиво»?

Режиссёр фильма «Все еще красиво» — Ник Фэклер.

Какой бюджет у фильма «Все еще красиво»?

Бюджет фильма «Все еще красиво» — $5 000 000.

Сколько собрал фильм «Все еще красиво»?

Сборы фильма «Все еще красиво» в мире — $282 687.

Кто написал музыку к фильму «Все еще красиво»?

Композиторы фильма «Все еще красиво» — Майк Моджис и Нет Уолкотт.

Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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