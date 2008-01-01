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Праздничная сказка, рассказывающая историю пожилого мужчины, влюбившегося с первого взгляда.
|5 сентября 2008
|Россия
|12+
|9 декабря 2012
|Германия
|5 сентября 2008
|Казахстан
|1 января 2008
|США
|5 сентября 2008
|Украина
|23 декабря 2010
|Южная Корея
|27 марта 2010
|Япония
Мировая премьера фильма «Все еще красиво» — 1 января 2008.
Рейтинг фильма «Все еще красиво» на Киноафише — 6,5 из 10 (12 голосов), на IMDb — 7,0 из 10.
Продолжительность фильма «Все еще красиво» — 1 час 30 минут.
Режиссёр фильма «Все еще красиво» — Ник Фэклер.
Бюджет фильма «Все еще красиво» — $5 000 000.
Сборы фильма «Все еще красиво» в мире — $282 687.
Композиторы фильма «Все еще красиво» — Майк Моджис и Нет Уолкотт.