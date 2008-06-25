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Мартышки в космосе Мартышки в космосе
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Space Chimps

Мартышки в космосе, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
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О фильме
Комедия о приключениях обезьянок-астронавтов в Космосе. Хем III - бездельник и по совместительству правнук первой обезьянки, совершившей полет в Космос. Его уговаривают принять участие в космической программе с двумя другими хорошо натренированными обезьянками-астронавтами. Они должны совершить опасное путешествие через черную дыру на неизведанную обитаемую планету. Когда, вопреки всем перипетиям, они все же оказываются на месте, им приходиться помочь местному населению избавиться от их правителя-тирана и придумать, как же им вернуться обратно домой.
5.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.5
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2008
Премьера в России 28 августа 2008
Премьера в мире 25 июня 2008
Возраст 18+
MPAA G
Прокатчик Пирамида
Бюджет $37 000 000
Режиссер
Кирк Де Микко
В ролях
Энди Сэмберг
Энди Сэмберг
Шерил Хайнс
Шерил Хайнс
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Карлос Алазраки
Патрик Брин
Все актеры и съемочная группа
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Постер мультфильма Мартышки в космосе 2 постера
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саундтрек мультфильма Мартышки в космосе
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