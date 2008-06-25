Мартышки в космосе, 2008

Комедия о приключениях обезьянок-астронавтов в Космосе. Хем III - бездельник и по совместительству правнук первой обезьянки, совершившей полет в Космос. Его уговаривают принять участие в космической программе с двумя другими хорошо натренированными обезьянками-астронавтами. Они должны совершить опасное путешествие через черную дыру на неизведанную обитаемую планету. Когда, вопреки всем перипетиям, они все же оказываются на месте, им приходиться помочь местному населению избавиться от их правителя-тирана и придумать, как же им вернуться обратно домой.

Развернуть