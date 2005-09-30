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Верушка Верушка
Киноафиша Фильмы Верушка
Veruschka - Die Inszenierung (m)eines Körpers

Верушка, 2005

2005 / Германия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Серия постановочных автопортретов Веры Лендорф с участием ее выдуманного персонажа "Верушки" исследуют границы личности. Начав карьеру модели в 60-е, Лендорф использовала псевдоним Верушка для выходов в свет, она стала одной из самых востребованных и обсуждаемых моделей в международной моде.

Прежде чем войти в мир искусства с известной серией телесной живописи в стили камуфляжа, Лендорф работала со многими известными фотографами включая Хельмута Ньютона.

Она создала собственное чарующее альтер-эго "Верушку". Десять лет назад Лендорф вместе с фотографом Андреасом Хубертусом Илсом сделала серию фотографий под названием VERUSCHKA SELF-PORTRAITS (New York 1992-1996).

Автопортреты Верушки были созданы для представления этого выдуманного персонажа, позирующего перед камерой в качестве диковинных зверей, растений и предметов интерьера.Фотографии иллюстрируют различные аспекты "Верушки" в эксцентричных, уникальных костюмах, которые представляют ее как транссексуального интеллектуала, опытного рэппера, голливудскую звезду.

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 18 минут
Год выпуска 2005
Премьера в России 30 октября 2008
Премьера в мире 30 сентября 2005
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Пол Мориси
В ролях
Верушка Фон Ландорфф
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Верушка 1 постер
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