Верушка, 2005

Серия постановочных автопортретов Веры Лендорф с участием ее выдуманного персонажа "Верушки" исследуют границы личности. Начав карьеру модели в 60-е, Лендорф использовала псевдоним Верушка для выходов в свет, она стала одной из самых востребованных и обсуждаемых моделей в международной моде.

Прежде чем войти в мир искусства с известной серией телесной живописи в стили камуфляжа, Лендорф работала со многими известными фотографами включая Хельмута Ньютона.

Она создала собственное чарующее альтер-эго "Верушку". Десять лет назад Лендорф вместе с фотографом Андреасом Хубертусом Илсом сделала серию фотографий под названием VERUSCHKA SELF-PORTRAITS (New York 1992-1996).

Автопортреты Верушки были созданы для представления этого выдуманного персонажа, позирующего перед камерой в качестве диковинных зверей, растений и предметов интерьера.Фотографии иллюстрируют различные аспекты "Верушки" в эксцентричных, уникальных костюмах, которые представляют ее как транссексуального интеллектуала, опытного рэппера, голливудскую звезду.