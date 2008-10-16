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Ван Гог не виноват Ван Гог не виноват
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Ван Гог не виноват, 2007

2007 / Украина
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О фильме

Жизнь Дениса Валевского, сорокапятилетнего владельца компании по производству мебели, шла по обычному сценарию «дом – работа». Все изменилось, когда бизнесмен попал в автокатастрофу, изменившую в буквальном смысле его взгляд на жизнь. Сам того не ожидая, Денис вдруг как будто по-настоящему увидел мир вокруг себя. Словно ребенок, он стал замечать красоту в самых простых и обыденных вещах. Форма цветка, узор на халате его жены, цвет вечернего неба – все это стало вызывать в его душе искреннее восхищение и восторг. Желая поделиться своими наблюдениями с другими, Денис взялся за краски и стал рисовать с невиданным энтузиазмом, не замечая, как вокруг него рушится его некогда успешный бизнес и дает трещину многолетний брак.

5.0 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 16 октября 2008
Премьера в мире 16 октября 2008
Возраст 18+
Режиссер
Вера Яковенко
В ролях
Алла Фомичева
Михаил Разумовский
Михаил Разумовский
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Дмитрий Суржиков
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Ван Гог не виноват 1 постер
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