Ван Гог не виноват, 2007

Жизнь Дениса Валевского, сорокапятилетнего владельца компании по производству мебели, шла по обычному сценарию «дом – работа». Все изменилось, когда бизнесмен попал в автокатастрофу, изменившую в буквальном смысле его взгляд на жизнь. Сам того не ожидая, Денис вдруг как будто по-настоящему увидел мир вокруг себя. Словно ребенок, он стал замечать красоту в самых простых и обыденных вещах. Форма цветка, узор на халате его жены, цвет вечернего неба – все это стало вызывать в его душе искреннее восхищение и восторг. Желая поделиться своими наблюдениями с другими, Денис взялся за краски и стал рисовать с невиданным энтузиазмом, не замечая, как вокруг него рушится его некогда успешный бизнес и дает трещину многолетний брак.