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Сыщик
Sleuth
Сыщик, 2007
2007 / США
Трейлер
7.1
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34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
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Жанр:
триллер
мистика
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О фильме
- ремейк одноименного фильма 1972 года с Лоуренсом Оливье и Майклом Кейном в главных ролях;
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Стареющий писатель ведет интелектуальную схватку с любовником своей жены, актером, с возможными смертельными последствиями.
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7.1
Оцените
34
голоса
Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность
1 час 26 минут
Год выпуска
2007
Премьера в России
27 марта 2008
Премьера в мире
12 октября 2007
Возраст
16+
Прокатчик
Парадиз
Режиссер
Кеннет Брана
В ролях
Майкл Кейн
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Фильм находится в
подборках
Фильмы с Джудом Лоу
3 постера
В общем рейтинге
1689
В жанре «триллер»
406
В жанре «мистика»
49
В фильмах США
1196
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