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Сыщик, 2007

2007 / США
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34 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть О фильме
- ремейк одноименного фильма 1972 года с Лоуренсом Оливье и Майклом Кейном в главных ролях;
Стареющий писатель ведет интелектуальную схватку с любовником своей жены, актером, с возможными смертельными последствиями.
7.1 Оцените
34 голоса Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 27 марта 2008
Премьера в мире 12 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик Парадиз
Режиссер
Кеннет Брана
Кеннет Брана
В ролях
Майкл Кейн
Майкл Кейн
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Сыщик 3 постера
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