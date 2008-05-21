Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Че (Часть первая. Аргентина)
Постер фильма Че (Часть первая. Аргентина)
Рейтинги
7.3 Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Че (Часть первая. Аргентина)

Че (Часть первая. Аргентина)

Che: Part One 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

1956 год. Латинская Америка кипит страстями – любовными и революционными. Для свержения диктаторского режима Фульхенсио Батисты лидер повстанцев Фидель Кастро собирает на Кубинском побережье армию. В знаменитый революционный отряд «М-26-7» вступает врач-кардиолог из Аргентины Эрнесто Гевара. В горячей борьбе за свободу он завоевывает любовь своих соратников, а вскоре и всего кубинского народа, давшему ему новое имя «Че», по-испански «друг».

Че (Часть первая. Аргентина) - трейлер
Че (Часть первая. Аргентина)  трейлер
Страна Испания / США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 21 мая 2008
Дата выхода
21 мая 2008 Россия Парадиз 16+
1 октября 2009 Австралия
12 июня 2009 Австрия
13 ноября 2008 Аргентина
18 февраля 2009 Бельгия
10 апреля 2009 Болгария
27 марта 2009 Бразилия
2 января 2009 Великобритания
4 июня 2009 Венгрия
11 июня 2009 Германия
30 августа 2018 Греция
7 мая 2009 Дания
2 января 2009 Ирландия
5 сентября 2008 Испания
10 апреля 2009 Италия
21 мая 2008 Казахстан
6 марта 2009 Латвия
5 июня 2009 Литва
16 января 2009 Мексика
19 марта 2009 Нидерланды
20 марта 2009 Норвегия
25 сентября 2009 Панама
5 марта 2009 Перу
3 апреля 2009 Польша
19 марта 2009 Португалия
26 июня 2009 Румыния
24 января 2009 США
2 апреля 2009 Словакия
11 сентября 2009 Тайвань
21 мая 2008 Украина
27 февраля 2009 Финляндия
7 января 2009 Франция
15 января 2009 Чехия
1 января 2009 Чили
13 марта 2009 Швеция
13 июня 2019 Южная Корея
10 января 2009 Япония
Бюджет $35 000 000
Сборы в мире $34 209 066
Производство Wild Bunch, Telecinco, Laura Bickford Productions
Другие названия
Che: Part One, Che, Che - Argentineren, Che - El argentino, The Argentine, Anh Hùng Che 1, Če, Che - 1ère partie - L'Argentin, Che - 28 sai no kakumei, Che - Argentinaren, Che - Az argentin, Che - L'argentino, Che - O Argentino, Che - Rewolucja, Che - Sankari, Che 1 - Arjantin, Che Guevara, Che, el argentino, Che: 1ère partie, Che: Argentinianul, Che: El argentino, Che: O Argentino, Che: Part One - The Argentine, Che: Revolución, Che! El argentino, Че: Аржентинецът (част 1), Че: Часть первая. Аргентинец, Че. Частина перша, チェ 28歳の革命, 切：28歲的革命
Режиссер
Стивен Содерберг
Стивен Содерберг
В ролях
Бенисио Дель Торо
Бенисио Дель Торо
Франка Потенте
Франка Потенте
Бенджамин Брэт
Каталина Сандино Морено
Каталина Сандино Морено
Эдгар Рамирес
Эдгар Рамирес
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Че (Часть первая. Аргентина)
Чавес 6.4
Чавес (2014)
Долгая дорога к свободе 7.1
Долгая дорога к свободе (2013)
Че (Часть вторая) 6.5
Че (Часть вторая) (2008)
Эскобар. Потерянный рай 7.0
Эскобар. Потерянный рай (2014)
Тайное сияние 6.3
Тайное сияние (2007)
Врезалось в память! 7.5
Врезалось в память! (2006)
Че Гевара: Дневник мотоциклиста 6.9
Че Гевара: Дневник мотоциклиста (2004)
Поезда под пристальным наблюдением 7.5
Поезда под пристальным наблюдением (1966)
Птица высокого полёта 6.2
Птица высокого полёта (2019)
Ландромат 6.3
Ландромат (2019)
Эрос 5.8
Эрос (2004)
Секс, ложь и видео 7.0
Секс, ложь и видео (1989)
Фильм находится в подборках
Французские биографические фильмы Французские биографические фильмы

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Lisa Howard Какое качество самое важное для революционера?
Ernesto Che Guevara Любовь.
Кубинский дипломат №1 [перевод] Любовь.
Lisa Howard Любовь?
Кубинский дипломат №1 Любовь к человечеству... к справедливости и правде. Настоящий революционер идет туда, где его ждут.
Трейлеры фильма Все трейлеры
Че (Часть первая. Аргентина) - трейлер
Че (Часть первая. Аргентина) Трейлер
Че (Часть первая. Аргентина) - трейлер 2
Че (Часть первая. Аргентина) Трейлер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Выбрала этот детектив с Пускепалисом по рейтингу — и не прогадала: вышел 13 лет назад, но ничем не уступает новинкам от НТВ
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Будет ли 3-й сезон «Ландышей»: по популярности их обогнали лишь «Очень странные дела» – а вот что говорят создатели
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
«Семнадцать мгновений весны» видели многие, а как зовут Штирлица – знают не все: у него сразу 3 имени
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше