Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1956 год. Латинская Америка кипит страстями – любовными и революционными. Для свержения диктаторского режима Фульхенсио Батисты лидер повстанцев Фидель Кастро собирает на Кубинском побережье армию. В знаменитый революционный отряд «М-26-7» вступает врач-кардиолог из Аргентины Эрнесто Гевара. В горячей борьбе за свободу он завоевывает любовь своих соратников, а вскоре и всего кубинского народа, давшему ему новое имя «Че», по-испански «друг».
|21 мая 2008
|Россия
|Парадиз
|16+
|1 октября 2009
|Австралия
|12 июня 2009
|Австрия
|13 ноября 2008
|Аргентина
|18 февраля 2009
|Бельгия
|10 апреля 2009
|Болгария
|27 марта 2009
|Бразилия
|2 января 2009
|Великобритания
|4 июня 2009
|Венгрия
|11 июня 2009
|Германия
|30 августа 2018
|Греция
|7 мая 2009
|Дания
|2 января 2009
|Ирландия
|5 сентября 2008
|Испания
|10 апреля 2009
|Италия
|21 мая 2008
|Казахстан
|6 марта 2009
|Латвия
|5 июня 2009
|Литва
|16 января 2009
|Мексика
|19 марта 2009
|Нидерланды
|20 марта 2009
|Норвегия
|25 сентября 2009
|Панама
|5 марта 2009
|Перу
|3 апреля 2009
|Польша
|19 марта 2009
|Португалия
|26 июня 2009
|Румыния
|24 января 2009
|США
|2 апреля 2009
|Словакия
|11 сентября 2009
|Тайвань
|21 мая 2008
|Украина
|27 февраля 2009
|Финляндия
|7 января 2009
|Франция
|15 января 2009
|Чехия
|1 января 2009
|Чили
|13 марта 2009
|Швеция
|13 июня 2019
|Южная Корея
|10 января 2009
|Япония