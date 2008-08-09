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Солдаты неудачи Солдаты неудачи
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Tropic Thunder

Солдаты неудачи, 2008

2008 / США
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71 голос Рейтинг IMDb: 7
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О фильме

После целой серии недоразумений актерской труппе, находящейся на съемках высокобюджетного фильма о войне, приходится буквально стать солдатами, которых они изображают.

7.1 Оцените
71 голос Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 14 августа 2008
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 9 августа 2008
Возраст 16+
Прокатчик UPI
Режиссер
Бен Стиллер
Бен Стиллер
В ролях
Бен Стиллер
Бен Стиллер
Джек Блэк
Джек Блэк
Ник Нолти
Ник Нолти
Джей Барушель
Джей Барушель
Роберт Дауни-младший
Роберт Дауни-младший
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Солдаты неудачи 5 постеров
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Солдаты неудачи
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Бен Стиллер и компания его чумовых друзей решили пошутить разом над двумя главными психологическими травмами современной Америки – Вьетнамом и Голливудом. В целях массированного глумления над вьетнамским сюжетом были жестоко и непристойно осмеяны все основные канонические ленты, созданные в США на данную тему, – от фильмов с Сильвестром Сталлоне до шедевров Оливера Стоуна и Майкла Чимино. Голливуд же предстал у Стиллера в совсем уж утрированных тонах: таких отмороженных на всю голову…
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Independent 2 апреля 2015, 12:51
Читаю комменты и, вот уже в который раз, понимаю: на вкус и цвет...
Чего тут спорить, фильм - специфический, но очень качественный!
Если такой стиль… Читать дальше…
Independent 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 26/08/2008 - 15:45:28):Мне нравится циничный армейско-сортирный гротеск... обожаю прапора Задова, фильм ДМБ, особо ржачная… Читать дальше…
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