Снежный человек, 2008

Питер Голк – автор и ведущий программы о дикой природе, которую когда-то давно создал его покойный отец. Однажды Питер и его верный друг и соратник, звукорежиссер Фред Вулф, узнают, что по причине катастрофически низких рейтингов программу снимут с эфира, если они не смогут вернуть зрительский интерес с помощью какой-нибудь сенсации. Вернувшись в свой офис, друзья садятся за стол и вместе с остальными членами съемочной группы – Кукером, оператором Майласом и его племянником Джуниором – пытаются придумать, что же может поднять им рейтинги и спасти программу. Майлас, который был оператором у отца Питера, предлагает нанять звезду в качестве ведущего, однако Питеру вовсе не хочется уступить свое место другому. Во время мозгового штурма Питеру наносит весьма своевременный визит старый друг его отца Сэм Кэлхун. Сэм показывает безутешному ведущему несколько фотографий снежного человека и заявляет, что за тысячу долларов готов продать карту, где указан путь к его пещере. В восторге от предложения – ведь это как раз то, что им нужно для спасения передачи! – Питер показывает фотографии своим единомышленникам, утверждая, что «это будет бомба!». Его план таков: снять пять выпусков программы по пути в Южную Америку, и сорвать главный куш, первыми в мире запечатлев на камеру легендарного снежного человека