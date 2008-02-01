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Снежный человек Снежный человек
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Strange Wilderness

Снежный человек, 2008

2008 / США
6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Когда отец Питера Галка умирает, тот наследует его телешоу о животных «Странная дикость». После того, как рейтинги резко падают и шоу закрывается, зрителям показан длинный флешбек о его кончине. Руководитель студии дает шоу последний шанс в еще две недели. Старый друг рассказывает Питеру историю о снежном человеке, которого видели в Эквадоре. Герои отправляются за ним, но вместо йети находят одни проблемы. Кроме того, вместе с ними на охоту за древним монстром отправились журналисты со всего света. Смогут ли герои первыми найти снежного человека, заснять его на пленку и спасти шоу, чтобы отец гордился Питером на небесах?

  • Во время нарезки, в котором зебру поедают стервятники, зебра «отвечает» птицам словами «о боже мой, боже мой ...». На самом деле это реплика Пола Сотера из фильма «Суперполицейские», из сцены, когда его персонаж «высвечивает» Марису Кофлан возле полицейского участка, разговаривая с ней по телефону.
  • Оба главных героя, Питер Галк и Фред Вульф, названы в честь сценаристов фильма.
  • Фильм зародился еще в 90-х годах как серия независимо созданных короткометражных видео бывших сценаристов телешоу «Субботний вечер в прямом эфире» Фреда Вулфа и Питера Голка. Он начинался как маленькие пародии на шоу о дикой природе».

Питер Голк – автор и ведущий программы о дикой природе, которую когда-то давно создал его покойный отец. Однажды Питер и его верный друг и соратник, звукорежиссер Фред Вулф, узнают, что по причине катастрофически низких рейтингов программу снимут с эфира, если они не смогут вернуть зрительский интерес с помощью какой-нибудь сенсации. Вернувшись в свой офис, друзья садятся за стол и вместе с остальными членами съемочной группы – Кукером, оператором Майласом и его племянником Джуниором – пытаются придумать, что же может поднять им рейтинги и спасти программу. Майлас, который был оператором у отца Питера, предлагает нанять звезду в качестве ведущего, однако Питеру вовсе не хочется уступить свое место другому. Во время мозгового штурма Питеру наносит весьма своевременный визит старый друг его отца Сэм Кэлхун. Сэм показывает безутешному ведущему несколько фотографий снежного человека и заявляет, что за тысячу долларов готов продать карту, где указан путь к его пещере. В восторге от предложения – ведь это как раз то, что им нужно для спасения передачи! – Питер показывает фотографии своим единомышленникам, утверждая, что «это будет бомба!». Его план таков: снять пять выпусков программы по пути в Южную Америку, и сорвать главный куш, первыми в мире запечатлев на камеру легендарного снежного человека

6.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 24 апреля 2008
Премьера в мире 1 февраля 2008
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Фред Вульф
Фред Вульф
В ролях
Стив Зан
Стив Зан
Джона Хилл
Джона Хилл
Джастин Лонг
Джастин Лонг
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Эшли Скотт
Все актеры и съемочная группа
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Снежный человек

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Отзывы о фильме Обсудить в чате
toosha 2 апреля 2015, 12:51
Ужос Нах!
По другому и не скажешь.
Вот только пришел с этого фильма.
Это была единственная комедия, которая шла в этом кинотеатре
(9 залов).
Как… Читать дальше…
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