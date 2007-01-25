Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, 2007

Много лет назад цирюльник Бенджамин Баркер отправился на каторгу по ложному доносу. Похотливый судья Тёрпин положил глаз на жену Баркера и сначала спровадил в тюрьму ее мужа, а затем безнаказанно изнасиловал несчастную. После этого бедняжка покончила с собой, судья же стал опекуном ее маленькой дочери Джоанны. Обо всем этом вернувшийся в Лондон Бенджамин узнает из уст миссис Ловетт, давно влюбленной в него владелицы пекарни. Никем не узнанный, Баркер берет себе имя Суини Тодд, открывает новую цирюльню и начинает кровавую месть. Мужчина методично расправляется со всеми, кто был причастен к его приговору и к гибели жены…