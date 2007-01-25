Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Ину-О: Рождение легенды" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Киноафиша Фильмы Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street

Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит, 2007

2007 / США
7.8 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Много лет назад цирюльник Бенджамин Баркер отправился на каторгу по ложному доносу. Похотливый судья Тёрпин положил глаз на жену Баркера и сначала спровадил в тюрьму ее мужа, а затем безнаказанно изнасиловал несчастную. После этого бедняжка покончила с собой, судья же стал опекуном ее маленькой дочери Джоанны. Обо всем этом вернувшийся в Лондон Бенджамин узнает из уст миссис Ловетт, давно влюбленной в него владелицы пекарни. Никем не узнанный, Баркер берет себе имя Суини Тодд, открывает новую цирюльню и начинает кровавую месть. Мужчина методично расправляется со всеми, кто был причастен к его приговору и к гибели жены…

  • Во время подготовки к роли Адольфо Пирелли актер Саша Барон Коэн обратился за консультациями к своему личному парикмахеру и потратил в общей сложности 16 часов, чтобы научиться обращаться с бритвой.
  • Джоанну хотела сыграть Энн Хэтауэй, однако Тим Бертон видел в этой роли менее медийную актрису и в итоге остановил свой выбор на Джейн Вайзнер. Энн Хэтауэй досталась роль в следующей картине Бертона “Алиса в Стране чудес” (2010). 
  • “Суини Тодд” - второй фильм-мюзикл в карьере Джонни Деппа, но первый, в котором он поет самостоятельно. В фильме “Плакса” (1990) актер только артикулировал так, чтобы движения губ совпадали со студийной записью.

Бенджамин Баркер возвращается в Лондон после многих лет пребывания в бегах и тюрьмы, куда по сфабрикованному обвинению его упрятал судья Терпин. Он берет себе имя Суини Тодд, и открывает парикмахерскую над магазинчиком мясных пирожков миссис Лаветт. С ее помощью Тодд начинает мстить тем, кто когда-то превратил его жизнь в ад, пуская их на начинку для пирогов. Со временем слух об удивительно вкусных мясных пирожках миссис Лаветт разлетается по всему городу...

7.8 Оцените
107 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 56 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 10 апреля 2008
Премьера в мире 25 января 2007
Возраст 18+
Прокатчик КАРО Премьер
Режиссер
Тим Бертон
Тим Бертон
В ролях
Джонни Депп
Джонни Депп
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Алан Рикман
Алан Рикман
Тимоти Сполл
Тимоти Сполл
Саша Бэрон Коэн
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Генетическая опера
Генетическая опера (2008)
7.6363635
Красный отель
Красный отель (2007)
7.428571
Парфюмер: история одного убийцы
Парфюмер: история одного убийцы (2006)
7.7826085
Труп невесты
Труп невесты (2005)
8
Призрак оперы
Призрак оперы (2004)
7.7222223
Из ада
Из ада (2001)
7.1923075
Сонная лощина
Сонная лощина (1999)
8.262712
Ворон
Ворон (1994)
7.6
Деликатесы
Деликатесы (1991)
6.909091
Эдвард руки-ножницы
Эдвард руки-ножницы (1990)
7.862069
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 1 (1936)
7.2727275
Мрачные тени
Мрачные тени (2012)
7.632911
Фильм находится в подборках
Фильмы с Джонни Деппом Фильмы с Джонни Деппом
Фильмы про парикмахеров Фильмы про парикмахеров
Постер фильма Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
«Суини Тодд» – фильм в определенном смысле революционный для его режиссера Тима Бёртона. Если раньше Бёртон был гениальным играющим ребенком, старящимся лишь телесно вундеркиндом Голливуда, соединившим виртуозную изощренность механики с предельной изысканностью и отточенностью готической эстетики, то теперь – вначале полутонами и намеками в «Крупной рыбе», а затем одним махом в финале «Суини Тодда» – один из наиболее талантливых американских…
Читать
Aniti 2 апреля 2015, 12:51
Посмотрела фильм сегодня , на большом экране с субтитрами. Просто здоровский фильм . впечатляет . Отличные актеры , ДЖонни великолепен как всегда а… Читать дальше…
disturatro 23 февраля 2023, 18:45
HYDRA вернулась ? KRAKEN! 2krn.me
Отзывы Написать
107 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Слушать
саундтрек фильма Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
В «Родине» покажут фильм «Суинни Тодд, демон-парикмахер с Флит-Стрит» Мрачную сказку Тима Бёртона о мести и убийствах покажут в киноцентре «Родина» 16 декабря. Специальный показ пройдёт на языке оригинала с субтитрами. «Не прощать! Не забывать
Написать
4 декабря 2017 21:32
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
отрывок #1
Отрывок #1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Марлоу
Марлоу
2022, США, триллер
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши