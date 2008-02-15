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Постер фильма Дельфины и Киты 3D
Постер фильма Дельфины и Киты 3D
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Дельфины и Киты 3D

Дельфины и Киты 3D

Dolphins and Whales 3D: Tribes of the Ocean 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Этот великолепный и зрелищный фильм в трехмерном изображении, снятый на коралловых рифах Багамских островов, перенесет вас в эти удивительные места: вы узнаете много интересных фактов о диких дельфинах и китах, способных к не простому общению и взаимодействию. Фильм ярко показывает жизнь этих изящных, величественных, но все же, подвергаемых опасности морских существ.

Дельфины и Киты 3D - трейлер
Дельфины и Киты 3D  трейлер
Страна Багамские Острова
Продолжительность 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 февраля 2008
Дата выхода
10 июня 2008 Россия Киносфера
13 марта 2008 Австралия
10 июня 2008 Беларусь
13 марта 2008 Германия
10 июня 2008 Казахстан
7 марта 2008 Канада
15 февраля 2008 США
10 июня 2008 Украина
10 июня 2009 Франция
Бюджет $6 000 000
Сборы в мире $9 312 895
Производство 3D Entertainment, Gavin McKinney Underwater Productions
Другие названия
Dolphins and Whales 3D: Tribes of the Ocean, Delfine und Wale 3D - Nomaden der Meere, Delfinek és bálnák: Az óceánok lakói, Delfines y Ballenas: Tribus del océano
Режиссер
Жан-Жак Мантелло
В ролях
Дэрил Ханна
Дэрил Ханна
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Дельфины и Киты 3D - трейлер
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