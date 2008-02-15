Этот великолепный и зрелищный фильм в трехмерном изображении, снятый на коралловых рифах Багамских островов, перенесет вас в эти удивительные места: вы узнаете много интересных фактов о диких дельфинах и китах, способных к не простому общению и взаимодействию. Фильм ярко показывает жизнь этих изящных, величественных, но все же, подвергаемых опасности морских существ.
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