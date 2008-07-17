Когда-то Георгий был знаменитым боксером. Ему не было равных ни в России, ни в Европе, но из-за интриг конкурентов ему пришлось прервать свою спортивную карьеру на самом "пике" и эмигрировать в USA. Он поклялся никогда не возвращаться на Родину...

Но зарок был нарушен. Причиной послужила тяжелая болезнь тренера, некогда бывшего для него самым близким человеком. 10 лет назад их развела крупная ссора. Вернувшись в Питер, Георгий встречает и своего давнего врага, который теперь связан с околоспортивным криминальным бизнесом.

Георгию предстоит распутать сложный "криминальный клубок", принять участие в судьбе молодого боксера и, встретившись с его матерью, вновь полюбить...