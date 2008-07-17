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Постер фильма Сайд-степ
3.0
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3.0

Сайд-степ

, 2008
Россия / криминал, мелодрама / 18+
Постер фильма Сайд-степ
3.0

О фильме

Когда-то Георгий был знаменитым боксером. Ему не было равных ни в России, ни в Европе, но из-за интриг конкурентов ему пришлось прервать свою спортивную карьеру на самом "пике" и эмигрировать в USA. Он поклялся никогда не возвращаться на Родину...

Но зарок был нарушен. Причиной послужила тяжелая болезнь тренера, некогда бывшего для него самым близким человеком. 10 лет назад их развела крупная ссора. Вернувшись в Питер, Георгий встречает и своего давнего врага, который теперь связан с околоспортивным криминальным бизнесом.

Георгию предстоит распутать сложный "криминальный клубок", принять участие в судьбе молодого боксера и, встретившись с его матерью, вновь полюбить...

В ролях

Вера Глаголева
Вера Глаголева
Александр Розенбаум
Владимир Богданов
Режиссер Марина Мигунова
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 июля 2008
Дата выхода
17 июля 2008 Россия 16+
17 июля 2008 Казахстан
17 июля 2008 Украина

Рейтинг фильма

3.0
Оцените 10 голосов
Место в рейтинге
Лучшие российские фильмы 
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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