Постер фильма Касс
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Касс

Касс

Cass 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Невероятно правдивая история о том, как бездомный сирота из Ямайки, усыновлённый пожилой белой парой и выросший в обеспеченном белом районе Лондона, стал одним из самых опасных и уважаемых людей в Британии. Касс рос во времена реформ и повсеместного насаждения политкорректности и толерантности и был вынужден ежедневно сталкиваться с расизмом и унижениями на расовой почве, пока однажды годами сдерживаемый гнев не вылился из него наружу. Он добился уважения, которого никогда не имел, через борьбу и насилие и окунулся в эту стихию с головой. Его образ жизни чуть не довёл его до смерти, когда в него трижды стреляли. Его внутренняя сила помогла ему выжить, но поставила перед дилеммой: либо мстить, как учила его улица, либо завязать со своим прошлым. Это история его жизни…

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 8 января 2008
Премьера в мире 8 января 2008
Дата выхода
28 июля 2008 Россия 16+
4 февраля 2009 Австралия
28 июля 2008 Казахстан
8 января 2008 США
28 июля 2008 Украина
Бюджет 1 000 000 GBP
Сборы в мире $241 369
Производство Cass Films, Logie Pictures
Другие названия
Cass, Cass - huliganen, Cass - Legend of a Hooligan, Cass huligaani, Untitled Cass Pennant Project, Касс
Режиссер
Джон С. Бейрд
В ролях
Нонсо Анози
Нонсо Анози
Натали Пресс
Лео Грегори
Гэвин Брокер
Пол Кэй
Пол Кэй
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.4
Оцените 12 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
