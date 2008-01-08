Невероятно правдивая история о том, как бездомный сирота из Ямайки, усыновлённый пожилой белой парой и выросший в обеспеченном белом районе Лондона, стал одним из самых опасных и уважаемых людей в Британии. Касс рос во времена реформ и повсеместного насаждения политкорректности и толерантности и был вынужден ежедневно сталкиваться с расизмом и унижениями на расовой почве, пока однажды годами сдерживаемый гнев не вылился из него наружу. Он добился уважения, которого никогда не имел, через борьбу и насилие и окунулся в эту стихию с головой. Его образ жизни чуть не довёл его до смерти, когда в него трижды стреляли. Его внутренняя сила помогла ему выжить, но поставила перед дилеммой: либо мстить, как учила его улица, либо завязать со своим прошлым. Это история его жизни…