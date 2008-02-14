Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Ностальгия по будущему

Ностальгия по будущему

Nostalgie About Future 18+
О фильме

Виктор Найденов, уральский предприниматель, в составе делегации попадает в Нью-Йорк, где сталкивается с обстоятельствами, погружающими его в прошлое. В Аэропорту Нью-Йорка Виктора встречает переводчица по имени Марина, которая как две капли воды похожа на первую любовь Виктора.

Его первую любовь звали Анастасия. У Анастасии обнаружили неизлечимое заболевание, и она решила покинуть Виктора, дабы не превратиться в обузу и не доставлять любимому лишних забот. В больнице она встречает Николая Трифонько, который совсем недавно унаследовал большое состояние. Он увозит Анастасию с собой в США и тратит все свое состояние на излечение Анастасии. Николай становится видным предпринимателем в Америке. Там же рождается их дочь Марина. Спустя какое-то время герои пересекаются, так же как в фильме пересекается время.

Встретив Анастасию, Виктор Найденов сохраняет верность себе и своим принципам, преодолевая все искушения. Возвращение в прошлое помогает возродиться идеалам молодости, которые он, казалось бы, похоронил.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 14 февраля 2008
Дата выхода
14 февраля 2008 Россия 12+
14 февраля 2008 Казахстан
14 февраля 2008 Украина
Производство Национальное Кино
Другие названия
Nostalgiya po budushemu, Ностальгия по будущему
Режиссер
Сергей Тарасов
В ролях
Ольга Кабо
Ольга Кабо
Борис Невзоров
Борис Невзоров
Павел Новиков
Мария Андреева
Мария Андреева
Все актеры и съемочная группа
