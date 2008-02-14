Виктор Найденов, уральский предприниматель, в составе делегации попадает в Нью-Йорк, где сталкивается с обстоятельствами, погружающими его в прошлое. В Аэропорту Нью-Йорка Виктора встречает переводчица по имени Марина, которая как две капли воды похожа на первую любовь Виктора.

Его первую любовь звали Анастасия. У Анастасии обнаружили неизлечимое заболевание, и она решила покинуть Виктора, дабы не превратиться в обузу и не доставлять любимому лишних забот. В больнице она встречает Николая Трифонько, который совсем недавно унаследовал большое состояние. Он увозит Анастасию с собой в США и тратит все свое состояние на излечение Анастасии. Николай становится видным предпринимателем в Америке. Там же рождается их дочь Марина. Спустя какое-то время герои пересекаются, так же как в фильме пересекается время.

Встретив Анастасию, Виктор Найденов сохраняет верность себе и своим принципам, преодолевая все искушения. Возвращение в прошлое помогает возродиться идеалам молодости, которые он, казалось бы, похоронил.