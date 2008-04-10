Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Никто не знает про секс 2: NO SEX
1 постер
Киноафиша Фильмы Никто не знает про секс 2: NO SEX

Никто не знает про секс 2: NO SEX

Nikto ne znaet pro sex 2: No sex 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На популярном телеканале начинается реалити-шоу «NO SEX» Ведущая - сексапильная блондинка Арабелла. Участники шоу ни в коем случае не должны заниматься сексом, хотя им для этого созданы все условия, более того, организаторы всячески провоцируют игроков. Цель коварной Арабеллы – сделать все, чтобы развести участников на занятие сексом в прямом эфире. Общий градус сексуального напряжения достигает апогея, держать себя в штанах становится невозможно. Кто же станет самым слабым звеном?
Страна Россия
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 10 апреля 2008
Дата выхода
29 сентября 2008 Россия Централ Партнершип 16+
10 апреля 2008 Беларусь
10 апреля 2008 Казахстан
10 апреля 2008 Украина
Производство Park Cinema Production
Другие названия
Nikto ne znaet pro sex 2: No sex, Никто не знает про секс 2: No sex
Режиссер
Алексей Гордеев
В ролях
Максим Коновалов
Максим Коновалов
Андрей Кайков
Андрей Кайков
Александр Баширов
Александр Баширов
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Михаил Ефремов
Михаил Ефремов
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Никто не знает про секс 2: NO SEX
Никто не знает про секс 5.1
Никто не знает про секс (2006)
Мама, не горюй 2 5.8
Мама, не горюй 2 (2005)
Ржевский против Наполеона 3.1
Ржевский против Наполеона (2011)
Про Любовь 6.3
Про Любовь (2015)
Друг на продажу 5.5
Друг на продажу (2021)
Семейка Ады 7.4
Семейка Ады (2008)
Только не они 2.6
Только не они (2018)
Три дня с придурком 5.1
Три дня с придурком (2012)
Самый лучший фильм 2 3.6
Самый лучший фильм 2 (2008)
Четыре таксиста и собака 2 5.1
Четыре таксиста и собака 2 (2006)
На измене?! 4.9
На измене?! (2010)
Все включено 2 3.6
Все включено 2 (2013)

Рейтинг фильма

2.2
Оцените 39 голосов
1.6 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3759 В жанре «комедия»  1062 В фильмах России  697
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Никто не знает про секс 2: NO SEX

Похожие фильмы онлайн

Никто не знает про секс
 
Мама, не горюй 2
 
Про Любовь
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
ОТЗЫВ: 1 БАЛЛ(говно полное)

Начнем с того,что присутствуют неточности в описании фильма,-например героев Ефремова и Яковлевой в фильме ваабще нет … Читать дальше…
Georgii 2 апреля 2015, 12:51
....еще забыл написать.

Для тех,кому важно свое время: суть картины задается первыми 15минутами, т.е. дальше смешнее НЕ будет.-ориентируйтесь на… Читать дальше…
Отзывы Написать
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Забудьте, что вы видели в «Великолепном веке»: Мустафа в реальности — это позор династии (ИИ воссоздал его портрет)
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Маменькин сынок, султан на полставки, любовник на износ: «Великолепный век» не показал и половину правды о реальном шехзаде Мураде
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Не фильм, а настоящий квест: научно-фантастические картины, которым тяжело дать второй шанс из-за запутанного сюжета
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше