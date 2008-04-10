На популярном телеканале начинается реалити-шоу «NO SEX» Ведущая - сексапильная блондинка Арабелла. Участники шоу ни в коем случае не должны заниматься сексом, хотя им для этого созданы все условия, более того, организаторы всячески провоцируют игроков. Цель коварной Арабеллы – сделать все, чтобы развести участников на занятие сексом в прямом эфире. Общий градус сексуального напряжения достигает апогея, держать себя в штанах становится невозможно. Кто же станет самым слабым звеном?
Начнем с того,что присутствуют неточности в описании фильма,-например героев Ефремова и Яковлевой в фильме ваабще нет … Читать дальше…
Для тех,кому важно свое время: суть картины задается первыми 15минутами, т.е. дальше смешнее НЕ будет.-ориентируйтесь на… Читать дальше…