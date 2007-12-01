Красавчик, 2007

Суд приговаривает обозревателя светских сплетен Лудо Декера к трехстам часам общественных работ после того, как он буквально уничтожает частную вечеринку со знаменитостями. Теперь он работает в детском дневном центре, и хотя сама работа прекрасна, Лудо обеспокоен, потому что ответственным над ним лицом стала женщина, над которой он постоянно издевался, когда они учились в одной школе. Выросшая в прекрасную девушку Анна не забыла издевательств и готова использовать обретенную над героем власть, чтобы отомстить. Но вместо этого у них начинается роман…