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Красавчик Красавчик
Киноафиша Фильмы Красавчик
Keinohrhasen

Красавчик, 2007

2007 / Германия
7.8 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Суд приговаривает обозревателя светских сплетен Лудо Декера к трехстам часам общественных работ после того, как он буквально уничтожает частную вечеринку со знаменитостями. Теперь он работает в детском дневном центре, и хотя сама работа прекрасна, Лудо обеспокоен, потому что ответственным над ним лицом стала женщина, над которой он постоянно издевался, когда они учились в одной школе. Выросшая в прекрасную девушку Анна не забыла издевательств и готова использовать обретенную над героем власть, чтобы отомстить. Но вместо этого у них начинается роман…

  • В сцене с вечеринкой такие знаменитости, как Юрген Фогель, Барбара Шёнебергер, Владимир Кличко и Ивонн Каттерфельд играют самих себя, хотя на самом деле Каттерфельд никогда не был в отношениях с Кличко. Кроме того, Швайгер снял в фильме четверых собственных детей, Эмму, Лилли, Луну и Валентина.  
  • Занимаясь рукоделием в детском саду, Людо шьет плюшевого кролика без ушей. Когда Анна критикует его, он указывает на то, что у кролика, сделанного Шайен-Блю, тоже нет ушей. В этой сцене и родилось оригинальное название фильма, «Безухие зайцы». 
  • Имя главного героя, ludo в переводе с латыни означает «играю». Его персонаж был задуман как «комедийный трюкач» специально для Швайгера.

Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев тюрьмы, освобожден на испытательный срок. Ему предстоит отработать триста часов в местном детском саду, где в его жизнь снова входит Анна — старая знакомая, которую Людо задирал в школе. Девушка решает выковать из дебошира примерного семьянина.

7.8 Оцените
86 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 7 августа 2008
Премьера в мире 1 декабря 2007
Возраст 18+
Прокатчик Каскад
Режиссер
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
В ролях
Тиль Швайгер
Тиль Швайгер
Нора Тширнер
Нора Тширнер
Маттиас Швайгхефер
Маттиас Швайгхефер
Армин Роде
Пега Феридони
Пега Феридони
Все актеры и съемочная группа
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Красавчик
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ромин 2 апреля 2015, 12:51
Фильм пошлый,абсолютно нелогичный и безнравственный ,для недалеких ,качающих риньдиньдинь на телефон,в паленых розовых D&G ,имеющих ники типа… Читать дальше…
Персик 2 апреля 2015, 12:51
В режиссуре Тиля Швайгера существует индавидуальная манера, совершенно не похожая на обычное клеше американских мелодрам. недавно посмотрела… Читать дальше…
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