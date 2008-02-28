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Еще одна из рода Болейн Еще одна из рода Болейн
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The Other Boleyn Girl

Еще одна из рода Болейн, 2008

2008 / Великобритания
7.6 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

По воле своего отца Анна Болейн становится женой английского короля Генриха VIII. Однако, обретя корону, она не заполучила место в сердце монарха. Куда большей благосклонности Генриха удостоилась ее замужняя сестра Мария. Молодая женщина становится фрейлиной при дворе, делит с королем ложе, а вскоре и вовсе становится матерью его незаконнорожденного сына. Анна по исступления завидует сестре и пытается всеми правдами и неправдами вернуть царственного мужа в свои объятия. Между двумя красивыми и благородными дамами, принадлежащими к одной семье и любящими одного и того же мужчину, развязывается холодная война. И положить ей конец может только смерть…

  • За месяц до начала съемок Натали Портман начала брать частные уроки у специалиста, чтобы освоить английский акцент. 
  • В касте фильма три обладателя премии “Оскар” (Натали Портман, Марк Райленс и Эдди Редмэйн) и четыре номинанта (Скарлетт Йоханссон, Кристин Скотт Томас, Эндрю Гарфилд и Бенедикт Камбербэтч). 
  • Кристин Скотт Томас )леди Элизабет Болейн) и Натали Портман (Анна) также сыграли мать и дочь в драме “Заклинатель лошадей” (1998). 
  • На роль Марии пробовались Эмма Белл и Джессика Бил. 
  • В фильме первенец Марии - мальчик, хотя в реальности это была девочка, получившая имя Кэтрин.

Анна и Мария Болейн, движимые слепой амбицией своей семьи, борются за внимание и благосклонность короля Генриха VIII. И хотя обе сестры разделят с ним ложе, только одной из них суждено подняться на трон для непродолжительного царствования.

7.6 Оцените
57 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 6 марта 2008
Премьера онлайн 27 ноября 2014
Премьера в мире 28 февраля 2008
Возраст 12+
Прокатчик UPI
Режиссер
Джастин Чадвик
Джастин Чадвик
В ролях
Натали Портман
Натали Портман
Скарлетт Йоханссон
Скарлетт Йоханссон
Эрик Бана
Эрик Бана
Кристин Скотт Томас
Кристин Скотт Томас
Джим Стерджесс
Джим Стерджесс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Еще одна из рода Болейн 2 постера
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Еще одна из рода Болейн
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Российские шутники-прокатчики как всегда не преминули проявить свойственную им чуткость к смысловым нюансам и психологическим оттенкам: фильм, именующийся в оригинале «Другая Болейн» (The Other Boleyn Girl), на отечественные экраны вышел под странным названием «Еще одна из рода Болейн». Таким образом, заглавная тема инаковости родственных (буквально, по крови родственных) душ превратилась в предмет ворчливого брюзжания, переходящего в оппозиционный ропот, – «ну вот, еще одна…», как будто бы род…
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Мария Левченко 18 июля 2021, 17:45
Вот этот фильм можно и нужно смотреть. Есть небольшие разногласия с реальной историей, но это не критично. В общем и целом сцены, история жизни,… Читать дальше…
Baby Boo 2 апреля 2015, 12:51
Фильм понравился, если не принимать во внимание некоторые исторические неточности. Актеры все красивые, к сожалению, в жизни король внешне был далек… Читать дальше…
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