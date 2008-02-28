Еще одна из рода Болейн, 2008

По воле своего отца Анна Болейн становится женой английского короля Генриха VIII. Однако, обретя корону, она не заполучила место в сердце монарха. Куда большей благосклонности Генриха удостоилась ее замужняя сестра Мария. Молодая женщина становится фрейлиной при дворе, делит с королем ложе, а вскоре и вовсе становится матерью его незаконнорожденного сына. Анна по исступления завидует сестре и пытается всеми правдами и неправдами вернуть царственного мужа в свои объятия. Между двумя красивыми и благородными дамами, принадлежащими к одной семье и любящими одного и того же мужчину, развязывается холодная война. И положить ей конец может только смерть…