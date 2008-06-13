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Постер фильма След ангела
6.7
Киноафиша Фильмы След ангела
6.7

След ангела

, 2008
L'empreinte de l'ange
Франция / триллер, драма / 18+
Постер фильма След ангела
6.7

О фильме

Забирая своего сына Томаса со школы, Эльза Валентен замечает девочку в возрасте шести лет, которая показалась ей очень знакомой. У Эльзы появляется внутреннее убеждение: Лола — её собственная дочь. Преследуемая этим необъяснимым чувством, она старается узнать побольше о ней…

Проникая в жизнь маленькой девочки, Эльза встречает её мать, Клэр Вино, которая беспокоится о странном поведении этой женщины. Эльза — сумасшедшая? Опасная? И что случилось с ней шесть лет назад? Начинается настоящая битва между двумя женщинами, которые никогда не должны были встретиться…

В ролях

Катрин Фро
Катрин Фро
Elsa Valentin
Сандрин Боннэр
Сандрин Боннэр
Claire Vigneaux
Владимир Иорданов
Владимир Иорданов
Bernard Vigneaux
Антуан Шаппе
Antoine
Мишель Омон
Мишель Омон
Софи Куинтон
Laurence
Мишель Моретти
Colette
Héloïse Cunin
Lola
Arthur Vaughan-Whitehead
Thomas
Захари Шассерьо
Jérémy
Женевьев Рей-Пеншена
Madame Corlet
Режиссер Сэфи Неббу
Сценарист Сэфи Неббу, Cyril Gomez-Mathieu
Композитор Хью Табар-Нуваль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 13 июня 2008
Дата выхода
13 июня 2008 Россия 16+
13 августа 2008 Германия
13 июня 2008 США
13 августа 2008 Франция
Сборы в мире $5 863 722
Производство Diaphana Production, France 2 Cinéma, Canal+
Другие названия
L'empreinte de l'ange, Mark of an Angel, Angel of Mine, Anjo Meu, Das Zeichen des Engels, L'empreinte, La marca del ángel, Ślad anioła, To simadi enos angelou, След ангела, Das Zeichen des Engels - Glaubt an ihre Intuition

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 11 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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