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Забирая своего сына Томаса со школы, Эльза Валентен замечает девочку в возрасте шести лет, которая показалась ей очень знакомой. У Эльзы появляется внутреннее убеждение: Лола — её собственная дочь. Преследуемая этим необъяснимым чувством, она старается узнать побольше о ней…
Проникая в жизнь маленькой девочки, Эльза встречает её мать, Клэр Вино, которая беспокоится о странном поведении этой женщины. Эльза — сумасшедшая? Опасная? И что случилось с ней шесть лет назад? Начинается настоящая битва между двумя женщинами, которые никогда не должны были встретиться…
|13 июня 2008
|Россия
|16+
|13 августа 2008
|Германия
|13 июня 2008
|США
|13 августа 2008
|Франция