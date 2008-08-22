Смертельная гонка, 2008

2012 год. Мир охвачен экономическим кризисом. Оставшиеся без работы люди идут на самые крайние меры, чтобы прокормить себя и своих близких. Тюрьмы становятся собственностью крупных медиахолдингов, каждый из них ищет свои источники заработка. Так, в тюрьме “Терминал”, расположенной посреди океана, заключенные принимают участие в реалити-шоу “Смертельная гонка”. На кону то, о чем грезят все находящиеся за решеткой - свобода. Когда один из фаворитов зрителей погибает на трассе, директор тюрьмы Хеннеси, опасаясь падения рейтингов, решает подменить его другим человеком. Это должен быть настоящий профессионал. Выбор падает на бывшего гонщика Дженсена Эймса…
Действие происходит в пост-индустриальном будущем, во время самого жесткого спортивного события. Тюремным надсмотрщикам приходит в голову идея жестокого увеселения с участием заключенных, которое может принести огромную выгоду. Мировая аудитория жаждет увидеть по телевидению торжество насилия, транслируемое из тюрьмы.
Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс является специалистом по выживанию в суровой пустыне, в которую превратилась наша страна. Когда он думает, что его жизнь наладилась, старая афера оборачивается жестоким убийством, которого он не совершал. Вынужденный надеть маску мифического гонщика Франкенштейна – любимца публики, которого невозможно убить – Эймс оказывается перед простым выбором, изложенным ему тюремщицей острова Терминал: подчиниться или сгнить в камере.
Его лицо закрывают железной маской. Каждые три дня ему приводят нового заключенного, и начинается пытка. Эймс должен выдержать борьбу с самыми отъявленными преступниками в самой суровой тюрьме страны, чтобы дождаться свободы. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на Земле.