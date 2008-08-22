Смертельная гонка, 2008

Действие происходит в пост-индустриальном будущем, во время самого жесткого спортивного события. Тюремным надсмотрщикам приходит в голову идея жестокого увеселения с участием заключенных, которое может принести огромную выгоду. Мировая аудитория жаждет увидеть по телевидению торжество насилия, транслируемое из тюрьмы.

Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс является специалистом по выживанию в суровой пустыне, в которую превратилась наша страна. Когда он думает, что его жизнь наладилась, старая афера оборачивается жестоким убийством, которого он не совершал. Вынужденный надеть маску мифического гонщика Франкенштейна – любимца публики, которого невозможно убить – Эймс оказывается перед простым выбором, изложенным ему тюремщицей острова Терминал: подчиниться или сгнить в камере.

Его лицо закрывают железной маской. Каждые три дня ему приводят нового заключенного, и начинается пытка. Эймс должен выдержать борьбу с самыми отъявленными преступниками в самой суровой тюрьме страны, чтобы дождаться свободы. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на Земле.