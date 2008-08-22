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Смертельная гонка Смертельная гонка
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Death Race

Смертельная гонка, 2008

2008 / США
8.0 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

2012 год. Мир охвачен экономическим кризисом. Оставшиеся без работы люди идут на самые крайние меры, чтобы прокормить себя и своих близких. Тюрьмы становятся собственностью крупных медиахолдингов, каждый из них ищет свои источники заработка. Так, в тюрьме “Терминал”, расположенной посреди океана, заключенные принимают участие в реалити-шоу “Смертельная гонка”. На кону то, о чем грезят все находящиеся за решеткой - свобода. Когда один из фаворитов зрителей погибает на трассе, директор тюрьмы Хеннеси, опасаясь падения рейтингов, решает подменить его другим человеком. Это должен быть настоящий профессионал. Выбор падает на бывшего гонщика Дженсена Эймса…

  • Во время съемок было задействовано 35 гоночных автомобилей. Чтобы поддерживать их в надлежащем состоянии, на площадке постоянно присутствовали 85 механиков. 
  • На протяжении трех месяцев исполнитель главной роли Джейсон Стэтхэм тренировался под руководством бывшего боевого пловца, работавшего также с актерами фильма “300 спартанцев” (2007). 
  • Шрам на лице актрисы Натали Мартинес - вовсе не результат стараний гримеров. Натали получила его в детстве в результате несчастного случая. 
  • Продолжительность съемок составила 50 дней.

Действие происходит в пост-индустриальном будущем, во время самого жесткого спортивного события. Тюремным надсмотрщикам приходит в голову идея жестокого увеселения с участием заключенных, которое может принести огромную выгоду. Мировая аудитория жаждет увидеть по телевидению торжество насилия, транслируемое из тюрьмы.

Трехкратный чемпион-гонщик Дженсен Эймс является специалистом по выживанию в суровой пустыне, в которую превратилась наша страна. Когда он думает, что его жизнь наладилась, старая афера оборачивается жестоким убийством, которого он не совершал. Вынужденный надеть маску мифического гонщика Франкенштейна – любимца публики, которого невозможно убить – Эймс оказывается перед простым выбором, изложенным ему тюремщицей острова Терминал: подчиниться или сгнить в камере.

Его лицо закрывают железной маской. Каждые три дня ему приводят нового заключенного, и начинается пытка. Эймс должен выдержать борьбу с самыми отъявленными преступниками в самой суровой тюрьме страны, чтобы дождаться свободы. Оказавшись за рулем чудовищного автомобиля, оборудованного автоматами, огнеметами и гранатометами, этот отчаянный человек разрушит все на своем пути, чтобы выиграть самую зрелищную гонку на Земле.

8.0 Оцените
115 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 11 сентября 2008
Премьера онлайн 16 мая 2021
Премьера в мире 22 августа 2008
Возраст 18+
Прокатчик UPI
Режиссер
Пол У. С. Андерсон
Пол У. С. Андерсон
В ролях
Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Джоан Аллен
Джоан Аллен
Тирез Гибсон
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Джейкоб Варгас
Джейкоб Варгас
Все актеры и съемочная группа
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Профессия кинокритика, как может показаться человеку со стороны, сплошь полна радостей и открытий чудных, увита, так сказать, розами и увенчана удовольствиями. Действительно, не работа, а мечта: сидишь себе в кинозале целыми днями, потягиваешь потихоньку какой-нибудь Red Devil или Absenter и еще получаешь за это жалованье в конце месяца. Однако бывают случаи, и весьма часто бывают, что не в силах помочь уже ни Red Devil, ни Absenter: и стоит кинокритик – или, того пуще, лежит – в…
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ZIL 2 апреля 2015, 12:51
Что касается драйва, то тут конечно фильм очень хорош, но по фильму присутствует много глупых моментов (особенно финальный взрыв сучки… Читать дальше…
Parti 2 апреля 2015, 12:51
Хорошее кино. Приятно когда фильм оправдывает твои ожидания.
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