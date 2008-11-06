Новая версия «Вишневого сада» Антона Павловича Чехова. Имение помещицы Любови Андреевны Раневской. Весна, цветут вишневые деревья. Но прекрасный сад скоро должен быть вырублен, а имение продано за долги. Чтобы расстаться с поместьем навсегда, барыня и ее дочь Аня приезжают из Парижа, и здесь встречаются все поколения обитателей дворянского гнезда. Герои фильма принадлежат трем разным эпохам: одни живут вчерашним днем и поглощены воспоминаниями о давно прошедших временах, другие заняты сиюминутными делами и стремятся извлечь прибыль даже из воздуха, а третьи обращают свои взоры далеко вперед, не видя, что творится у них под носом.