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Киноафиша Фильмы Сад

Сад

Sad 18+
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О фильме

Новая версия «Вишневого сада» Антона Павловича Чехова. Имение помещицы Любови Андреевны Раневской. Весна, цветут вишневые деревья. Но прекрасный сад скоро должен быть вырублен, а имение продано за долги. Чтобы расстаться с поместьем навсегда, барыня и ее дочь Аня приезжают из Парижа, и здесь встречаются все поколения обитателей дворянского гнезда. Герои фильма принадлежат трем разным эпохам: одни живут вчерашним днем и поглощены воспоминаниями о давно прошедших временах, другие заняты сиюминутными делами и стремятся извлечь прибыль даже из воздуха, а третьи обращают свои взоры далеко вперед, не видя, что творится у них под носом.
Страна Россия
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 6 ноября 2008
Дата выхода
6 ноября 2008 Россия 12+
6 ноября 2008 Беларусь
6 ноября 2008 Казахстан
6 ноября 2008 Украина
Бюджет $2 500 000
Производство Proline Film
Другие названия
Sad, The Orchard, Сад
Режиссер
Сергей Овчаров
В ролях
Роман Агеев
Роман Агеев
Евгений Баранов
Евгений Баранов
Борис Драгилев
Ольга Онищенко
Дмитрий Поднозов
Дмитрий Поднозов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.1
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
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