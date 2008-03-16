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Киноафиша Фильмы Кризис Веры

Кризис Веры

Krizis Very 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Вера, вице-президент одного из крупных рекламных агентств, так глубоко погружается в размышления о недавней встрече с психоаналитиком, что случайно сбивает пешехода. К счастью, трагедии удается избежать: у пострадавшего, симпатичного молодого человека по имени Антон, всего лишь несерьезные ссадины и ушибы. Вера отвозит его в больницу, затем, чувствуя свою вину, приходит навестить. Между ними завязываются романтические отношения. Героиня, тяжело переживающая одиночество и отсутствие мужской заботы, на седьмом небе от счастья. Она теряет голову, приглашает Антона переехать к ней жить и даже берет его на работу к себе в агентство. Молодой человек с готовностью и радостью принимает все предложения, что, впрочем, не вызывает у Веры никаких подозрений. Однако вскоре компанию настигает настоящая беда: кто-то выдает коммерческие тайны конкурентам и пытается увести важный контракт.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 16 марта 2008
Дата выхода
16 марта 2008 Россия 16+
Производство Мостелефильм
Другие названия
Krizis Very, Кризис Веры
Режиссер
Ксана Харламова
В ролях
Наталья Гудкова
Наталья Гудкова
Валерий Баринов
Валерий Баринов
Вячеслав Разбегаев
Вячеслав Разбегаев
Кирилл Сафонов
Кирилл Сафонов
Михаил Мамаев
Михаил Мамаев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

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