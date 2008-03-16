Вера, вице-президент одного из крупных рекламных агентств, так глубоко погружается в размышления о недавней встрече с психоаналитиком, что случайно сбивает пешехода. К счастью, трагедии удается избежать: у пострадавшего, симпатичного молодого человека по имени Антон, всего лишь несерьезные ссадины и ушибы. Вера отвозит его в больницу, затем, чувствуя свою вину, приходит навестить. Между ними завязываются романтические отношения. Героиня, тяжело переживающая одиночество и отсутствие мужской заботы, на седьмом небе от счастья. Она теряет голову, приглашает Антона переехать к ней жить и даже берет его на работу к себе в агентство. Молодой человек с готовностью и радостью принимает все предложения, что, впрочем, не вызывает у Веры никаких подозрений. Однако вскоре компанию настигает настоящая беда: кто-то выдает коммерческие тайны конкурентам и пытается увести важный контракт.