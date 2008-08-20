Голый барабанщик, 2008

Страстный барабанщик Роберт Фишман по прозвищу Фиш жил только рок-н-роллом, был искренне предан своей группе "Везувий", которую он создал и из которой его так бесцеремонно вышвырнули, как только на горизонте замаячили реальные деньги. 20 лет спустя после крушения всех своих надежд и мечтаний, когда Фиш уже оставил надежду на возвращение, он узнает, что школьная рок-группа его племянника ищет барабанщика. Ребята дают ему возможность снова взобраться на трон короля рока и получить лавры, которые, как он всегда считал, он заслуживает.

Развернуть