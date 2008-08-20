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Голый барабанщик Голый барабанщик
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The Rocker

Голый барабанщик, 2008

2008 / США
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме
Страстный барабанщик Роберт Фишман по прозвищу Фиш жил только рок-н-роллом, был искренне предан своей группе "Везувий", которую он создал и из которой его так бесцеремонно вышвырнули, как только на горизонте замаячили реальные деньги. 20 лет спустя после крушения всех своих надежд и мечтаний, когда Фиш уже оставил надежду на возвращение, он узнает, что школьная рок-группа его племянника ищет барабанщика. Ребята дают ему возможность снова взобраться на трон короля рока и получить лавры, которые, как он всегда считал, он заслуживает.
5.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 4 сентября 2008
Премьера в мире 20 августа 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Двадцатый Век Фокс
Бюджет $15 000 000
Режиссер
Питер Каттанео
В ролях
Рэйн Уилсон
Рэйн Уилсон
Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
Джефф Гарлин
Джефф Гарлин
Эмма Стоун
Эмма Стоун
Брэдли Купер
Брэдли Купер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Голый барабанщик 2 постера
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Трейлеры фильма Все трейлеры
трейлер 2
Трейлер 2
 
 
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