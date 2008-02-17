Трасса М8, 2007

Молодые и талантливые программисты Андрей и Марина создали уникальную компьютерную программу, которая представляет большую коммерческую ценность.

По трагическому стечению обстоятельств Марина погибает. Для завершения программы Андрею требуется Маринин ключ доступа. Перед Андреем стоит задача разгадать секрет Марининого ключа. Подсказкой служит всего лишь одна фотография – фото Хосе, старого друга Андрея и дяди Марины. В поисках разгадки Андрей отправляется в дорогу по Трассе М-8, которая ведет в Вологду, где живёт Хосе.

Попутчицей Андрея становится Лена, любовница олигарха, желающего завладеть программой.

По их следу идут ещё несколько заинтересованных лиц: бывший «суперагент», гангстер-меломан, обезумевший политик, обкурившиеся байкеры и многие другие.