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Трасса М8
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Трасса М8, 2007

2007 / Россия
7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

Молодые и талантливые программисты Андрей и Марина создали уникальную компьютерную программу, которая представляет большую коммерческую ценность.

По трагическому стечению обстоятельств Марина погибает. Для завершения программы Андрею требуется Маринин ключ доступа. Перед Андреем стоит задача разгадать секрет Марининого ключа. Подсказкой служит всего лишь одна фотография – фото Хосе, старого друга Андрея и дяди Марины. В поисках разгадки Андрей отправляется в дорогу по Трассе М-8, которая ведет в Вологду, где живёт Хосе.

Попутчицей Андрея становится Лена, любовница олигарха, желающего завладеть программой.

По их следу идут ещё несколько заинтересованных лиц: бывший «суперагент», гангстер-меломан, обезумевший политик, обкурившиеся байкеры и многие другие.

7.5 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера в России 17 февраля 2008
Премьера в мире 17 февраля 2008
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Александр Грабарь
В ролях
Шамиль Хаматов
Шамиль Хаматов
Людмила Ширяева
Сергей Гармаш
Сергей Гармаш
Леонид Кулагин
Григорий Сиятвинда
Григорий Сиятвинда
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Трасса М8 1 постер
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