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Киноафиша Фильмы После жизни

После жизни

Posle zhizni 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В один московский осенний день банкир Даниил и его дочь Алиса собираются в курортную поездку. В это же время бывший снайпер, ветеран двух чеченских войн Гриша идет на свое первое убийство. Он мстит за смерть своего младшего брата, погибшего от передозировки наркотиков. Однако заказчик убийства Даниила решил подстраховаться и зачистить всех: дом банкира взлетает на воздух. Однако Даниил, Алиса и Гриша выживают — запертые в подземной мастерской, в которой с каждым часом все меньше воздуха и все больше песка...
После жизни - трейлер1
После жизни  трейлер1
Страна Россия
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 17 января 2008
Дата выхода
17 января 2008 Россия Парадиз
17 января 2008 Беларусь
17 января 2008 Казахстан
17 января 2008 Украина
Бюджет $2 000 000
Сборы в мире $251 862
Производство Lean-M
Другие названия
Posle zhizni, После жизни
Режиссер
Олег Осипов
В ролях
Алексей Маклаков
Алексей Маклаков
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Саид Багов
Александр Воробьев
Александр Воробьев
Елена Полякова
Елена Полякова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
2.3 IMDb
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