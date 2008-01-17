В один московский осенний день банкир Даниил и его дочь Алиса собираются в курортную поездку. В это же время бывший снайпер, ветеран двух чеченских войн Гриша идет на свое первое убийство. Он мстит за смерть своего младшего брата, погибшего от передозировки наркотиков. Однако заказчик убийства Даниила решил подстраховаться и зачистить всех: дом банкира взлетает на воздух. Однако Даниил, Алиса и Гриша выживают — запертые в подземной мастерской, в которой с каждым часом все меньше воздуха и все больше песка...

Развернуть