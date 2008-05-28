Меню
Постер фильма Роковой выбор
Постер фильма Роковой выбор
Рейтинги
5.2 Рейтинг IMDb: 5
2 постера
Роковой выбор

Роковой выбор

Blackout 18+
О фильме

Три совершенно разных человека оказываются пойманными в ловушку застрявшего лифта. Сначала это походит на неловкое неудобство, но затем превращается в настоящий кошмар.
Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2008
Премьера онлайн 12 июля 2008
Премьера в мире 28 мая 2008
Дата выхода
28 мая 2008 Россия Top Film Distribution
29 мая 2008 Беларусь
24 апреля 2009 Германия
29 мая 2008 Казахстан
26 января 2009 США
29 мая 2008 Украина
MPAA R
Производство Morabito Picture Company
Другие названия
Blackout, Atrapados, A felvonó, Black Out, Blackout - Prisioneiros do medo, Blackout - Reféns do Medo, Panic Elevator, Panică în ascensor, Panique dans L'ascenseur, Winda, Zamračenje, Затъмнение, Роковой выбор, パニック・エレベーター
Режиссер
Ригоберто Кастаньеда
Ригоберто Кастаньеда
В ролях
Эйдан Гиллен
Эйдан Гиллен
Арми Хаммер
Арми Хаммер
Кэйти Стюарт
Элуиса Беннеттс
Клаудия Бассолс
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.2
10 голосов
5 IMDb
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Кадры из фильма
