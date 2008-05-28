Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
О фильме
Расписание
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Цитаты
Рейтинги
5.2
Рейтинг IMDb: 5
Оцените
2 постера
Киноафиша
Фильмы
Роковой выбор
Роковой выбор
Blackout
18+
Напомним о выходе в прокат
ужасы
триллер
О фильме
Три совершенно разных человека оказываются пойманными в ловушку застрявшего лифта. Сначала это походит на неловкое неудобство, но затем превращается в настоящий кошмар.
Развернуть
Страна
США
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2008
Премьера онлайн
12 июля 2008
Премьера в мире
28 мая 2008
Дата выхода
28 мая 2008
Россия
Top Film Distribution
29 мая 2008
Беларусь
24 апреля 2009
Германия
29 мая 2008
Казахстан
26 января 2009
США
29 мая 2008
Украина
MPAA
R
Производство
Morabito Picture Company
Другие названия
Blackout, Atrapados, A felvonó, Black Out, Blackout - Prisioneiros do medo, Blackout - Reféns do Medo, Panic Elevator, Panică în ascensor, Panique dans L'ascenseur, Winda, Zamračenje, Затъмнение, Роковой выбор, パニック・エレベーター
Режиссер
Ригоберто Кастаньеда
В ролях
Эйдан Гиллен
Арми Хаммер
Кэйти Стюарт
Элуиса Беннеттс
Клаудия Бассолс
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Роковой выбор
6.4
Эксперимент «Офис»
(2016)
5.8
Играй до смерти
(2012)
4.8
Весенний отрыв
(2009)
6.3
Мой кровавый Валентин 3D
(2009)
5.0
31-й километр
(2006)
6.3
Те, кто желает мне смерти
(2021)
7.4
Трафик
(2021)
6.8
Без компромиссов
(2011)
5.8
Когда звонит незнакомец
(2006)
5.3
Несущая смерть
(2005)
7.0
Звонок
(2002)
6.1
Проклятие 2
(2006)
Рейтинг фильма
5.2
Оцените
10
голосов
5
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
В прокате
Премьеры
Онлайн
Орудия
Отзывы
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Отзывы
2025, Россия, анимация
Плохие парни 2
Рецензия
Отзывы
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Отзывы
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Рецензия
Отзывы
2024, США, боевик, триллер
Выход 8
Отзывы
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Дети-шпионы
Отзывы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Идентификация
Отзывы
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
«Я такая же, как ты»: почему эта фраза покорила Афифе-хатун и заставила уважать Хюррем
Это не случайность: почему дети в «Орудиях» исчезают именно в 2:17
Одной серией перечеркнули все хорошее, что было: «Игра престолов» и другие сериалы с худшими концовками в истории
«С ног до головы как султанша»: 3 способа вписать эстетику «Великолепного века» в свой стиль — советует именитый дизайнер
Людк, а Людк, schau, was getan wird: звезда «Любовь и голуби» сбежала в Германию к актеру-иностранцу, но счастья так и не нашла
«Довод» — самый спорный и непонятный фильм Нолана: ИИ объяснил запутанный триллер так, чтобы его поняли даже пятиклашки
Эти жутко смешные мемы оценят даже те, кто не смотрел «Машу и Медведя»: со всех смеялись в голос
Имя наложницы, внешность принцессы: наследница султана и Хюррем стала одной из красивейших женщин Турции — живет не политикой, а спортом
Вспоминайте эти слова Раневской, когда на душе плохо: помогут пережить любую депрессию
Будет ли 5-й сезон сериала «Папины дочки. Новые»: вопрос сложный, но есть и хорошая новость — дождитесь 30 октября
Шрам и его «бригада»: «Муфаса: Король лев» так и не ответил на один из важнейших вопросов оригинального мульта
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667