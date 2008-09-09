Sounds Like Teen Spirit, 2008

Рассказ о прошлогоднем конкурсе Евровидение для детей. Съемочная группа гостит у четверых региональных победителей отборочных туров. В кадр попадают разные страны и разные жилища будущих звезд эстрады, от светлых приморских домов до обшарпанных подъездов пятиэтажек провинциальной Грузии. Мальчик Гиоргос с Кипра рассказывает, как мечтал научиться оперному пению, а в школе его дразнили геем. Девочка Марина из Болгарии переживает из-за развода родителей и считает, что от мужчин одно зло. Вокалистка бельгийской группы Trust, наоборот, жалуется, что не нравится мальчикам и мечтает встретить любовь. Грузинская девочка Мириам надеется, что прославит свою страну, победив в финале конкурса.