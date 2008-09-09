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Sounds Like Teen Spirit Sounds Like Teen Spirit
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Sounds Like Teen Spirit

Sounds Like Teen Spirit, 2008

2008 / Великобритания
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

Рассказ о прошлогоднем конкурсе Евровидение для детей. Съемочная группа гостит у четверых региональных победителей отборочных туров. В кадр попадают разные страны и разные жилища будущих звезд эстрады, от светлых приморских домов до обшарпанных подъездов пятиэтажек провинциальной Грузии. Мальчик Гиоргос с Кипра рассказывает, как мечтал научиться оперному пению, а в школе его дразнили геем. Девочка Марина из Болгарии переживает из-за развода родителей и считает, что от мужчин одно зло. Вокалистка бельгийской группы Trust, наоборот, жалуется, что не нравится мальчикам и мечтает встретить любовь. Грузинская девочка Мириам надеется, что прославит свою страну, победив в финале конкурса.

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 9 сентября 2008
Премьера в мире 9 сентября 2008
Возраст 12+
Режиссер
Джейми Джей Джонсон
В ролях
Марина Балтадзи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Sounds Like Teen Spirit 1 постер
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