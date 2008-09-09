Закопанные, 2008

11 августа 1879 года ирландец Фергус Коффи намеревается сделать предложение своей возлюбленной Марианн Стюарт, однако ее семья подвергается нападению индейцев сиу, и они исчезают. Фергус присоединяется к искателям Джону Клею и Уильяму Парчеру, чтобы найти Стюартов. По пути они объединяются с армейским отрядом во главе с садистским и расистским капитаном Генри Виктором, который также считает, что сиу несут ответственность за похищение семей на территории Дакоты. Но после нападения индейцев в лесу выжившие обнаруживают, что в убийствах виноваты не сиу, а на самом деле стая демонических хищных существ, живущих под землей...