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The Burrowers

Закопанные, 2008

2008 / США
5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

11 августа 1879 года ирландец Фергус Коффи намеревается сделать предложение своей возлюбленной Марианн Стюарт, однако ее семья подвергается нападению индейцев сиу, и они исчезают. Фергус присоединяется к искателям Джону Клею и Уильяму Парчеру, чтобы найти Стюартов. По пути они объединяются с армейским отрядом во главе с садистским и расистским капитаном Генри Виктором, который также считает, что сиу несут ответственность за похищение семей на территории Дакоты. Но после нападения индейцев в лесу выжившие обнаруживают, что в убийствах виноваты не сиу, а на самом деле стая демонических хищных существ, живущих под землей...

  • Именно Даг Хатчисон, исполнивший роль капитана Генри Виктора, настаивал на том, чтобы у его персонажа были усы в форме велосипедного руля: по его мнению, они придавали герою больше колорита южных штатов конфедерации. 
  • Джей Ти Петти написал первый черновик сценария, первоначально озаглавленный «10 000 индейцев», примерно в 2002 году. Внешний вид подземных существ несколько раз менялся за три года работы над концептуальными эскизами к фильму. 
  • Во время засады в лесу, когда в одного из индейцев попадает шальная пуля, он издает печально известный Крик Вильгельма.

1879 год, территория Дакоты. После того как неизвестными была жестоко убита целая семья поселенцев, группа смельчаков, собравшихся с расположенных в округе ранчо, отправляется на поиски убийц. Когда казалось уже, что их миссия близится к развязке и они вот-вот нагонят преступников, случилось невероятное. Они сами попали в ловушку и подверглись нападению мистических тварей, обитающих под землей. Плоть людей стала отличным ужином для этих существ.

5.7 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 9 сентября 2008
Премьера в мире 9 сентября 2008
Возраст 16+
Режиссер
Джей Ти Петти
В ролях
Клэнси Браун
Клэнси Браун
Дэвид Буссэ
Уильям Мапотер
Уильям Мапотер
Даг Хатчисон
Даг Хатчисон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Закопанные 3 постера
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