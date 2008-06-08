Фильм состоит из четырёх новелл, рассказывающих о самом прекрасном чувстве. Каким оно бывает в разные годы жизни человека? Подростки Саша и Рома знакомятся в автобусе. Оказавшись в форс-мажорной ситуации, герои учатся доверять друг другу. Игорь и Вика давно уже потеряли надежду стать родителями. Известие о беременности становится для супругов солидного возраста полной неожиданностью. В третьей новелле на пороге дома Ланы возникает совершенно незнакомая женщина. Она шантажирует героиню и требует оставить в покое ее мужа Володю. Завершает альманах история супружеской пары, приехавшей в Москву в поисках исчезнувшего сына.
Фильм в четырех новеллах, рассказывающий о разных духовных ипостасях любви, о наших современниках, которые несмотря на юный или преклонный возраст ищут и находят единственную любовь.
|8 июня 2008
|Россия
|16+
|16 октября 2008
|Беларусь
|16 октября 2008
|Казахстан
|11 ноября 2008
|США
|16 октября 2008
|Украина