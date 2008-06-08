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Киноафиша Фильмы Четыре возраста любви

Четыре возраста любви

Chetyre vozrasta lyubvi 18+
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О фильме

Фильм состоит из четырёх новелл, рассказывающих о самом прекрасном чувстве. Каким оно бывает в разные годы жизни человека? Подростки Саша и Рома знакомятся в автобусе. Оказавшись в форс-мажорной ситуации, герои учатся доверять друг другу. Игорь и Вика давно уже потеряли надежду стать родителями. Известие о беременности становится для супругов солидного возраста полной неожиданностью. В третьей новелле на пороге дома Ланы возникает совершенно незнакомая женщина. Она шантажирует героиню и требует оставить в покое ее мужа Володю. Завершает альманах история супружеской пары, приехавшей в Москву в поисках исчезнувшего сына.

  • Названия четырех новелл соответствуют временам года - “Зима”, “Весна”, “Лето” и “Осень”. 
  • Режиссером киноальманаха выступил Сергей Мокрицкий. Среди других его работ - “Черчилль” (2009), “Битва за Севастополь” (2015), “Черновик” (2018). 
  • “Четыре возраста любви” - пятая совместная работа Лии Ахеджаковой (Вика) и Игоря Ясуловича (Игорь). Ранее актеры снимались вместе в фильмах “Дядюшкин сон” (1981), “Отпуск за свой счет” (1981), “Кафедра” (1982), сериале “Горыныч и Виктория” (2005).
  • Роль Саши стала для Александры Гонтаренко дебютной.

Фильм в четырех новеллах, рассказывающий о разных духовных ипостасях любви, о наших современниках, которые несмотря на юный или преклонный возраст ищут и находят единственную любовь.

Четыре возраста любви - трейлер
Четыре возраста любви  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 8 июня 2008
Дата выхода
8 июня 2008 Россия 16+
16 октября 2008 Беларусь
16 октября 2008 Казахстан
11 ноября 2008 США
16 октября 2008 Украина
Сборы в мире $63 056
Производство New People
Другие названия
Chetyre vozrasta lyubvi, Cztery pory miłości, Четырe возраста любви
Режиссер
Сергей Мокрицкий
Сергей Мокрицкий
В ролях
Роман Шмаков
Александра Гонтаренко
Станислав Лесной
Ольга Хохлова
Ольга Хохлова
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.5
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6.3 IMDb
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Четыре возраста любви - трейлер
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