Во дворце не жизнь, а сплошная мечта. С утра до вечера все придворные только и делают, что ничего не делают. Император Франц и его женушка Лизи – экстравагантная парочка, первые богачи королевства. Чтобы развлечься, они жгут деньги, играют в гольф трюфелями и прикалываются над слугами. В этом королевстве все веселы и довольны. Но однажды случилось невероятное – Лизи похитили! Нашелся же ненормальный... Весь двор во главе с властной матерью Франца и Фельдмаршалом – бросается на поиски загадочных похитителей. В обстановке всеобщего аврала лишь трусоватый Франц нащупал нить и правильно распутывает клубок следствия, которое ведет его далеко вглубь Баварии. Всю компанию ждет богатая на события развязка...
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