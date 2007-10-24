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Постер мультфильма Переполох в Гималаях
5.1
Переполох в Гималаях - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Переполох в Гималаях
5.1

Переполох в Гималаях

, 2007
Lissi und der wilde Kaiser
Германия / приключения, анимация, комедия / 18+
Трейлеры
Постер мультфильма Переполох в Гималаях
5.1
Переполох в Гималаях - Дублированный трейлер
Переполох в Гималаях  Дублированный трейлер

О фильме

Во дворце не жизнь, а сплошная мечта. С утра до вечера все придворные только и делают, что ничего не делают. Император Франц и его женушка Лизи – экстравагантная парочка, первые богачи королевства. Чтобы развлечься, они жгут деньги, играют в гольф трюфелями и прикалываются над слугами. В этом королевстве все веселы и довольны. Но однажды случилось невероятное – Лизи похитили! Нашелся же ненормальный... Весь двор во главе с властной матерью Франца и Фельдмаршалом – бросается на поиски загадочных похитителей. В обстановке всеобщего аврала лишь трусоватый Франц нащупал нить и правильно распутывает клубок следствия, которое ведет его далеко вглубь Баварии. Всю компанию ждет богатая на события развязка...

В ролях

Михаэль Хербиг
Михаэль Хербиг
Erwin Falthauser
Кристиан Трамиц
Кристиан Трамиц
Franz's Father
Рик Каваниан
Рик Каваниан
Schwaiger
Лотти Ледл
Kaiserin Mutter Sybille
Герд Кнебел
Вальдемар Кобус
Вальдемар Кобус
Yeti
Badesalz
Echo
Badesalz
Echo
Моника Йон
Navigationssystem
Howard Cooper
Андреас Борхердинг
Нико Макулис
Режиссер Михаэль Хербиг
Сценарист Михаэль Хербиг, Альфонс Бидерманн
Композитор Ральф Венгенмайр
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 24 октября 2007
Дата выхода
7 августа 2008 Россия Люксор
7 августа 2008 Беларусь
24 октября 2007 Германия
7 августа 2008 Казахстан
25 сентября 2008 США
7 августа 2008 Украина
Сборы в мире $29 733 764
Производство herbX Film
Другие названия
Lissi und der wilde Kaiser, El reino de los chiflados, Lissi and the Wild Emperor, Lissi na lodzie, Lissi no reino dos birutas, Lissi no Reino dos Malucos, Lissy - Principessa alla riscossa, Lissy, i klemmeni aftokrateira, Lizzi & Yeti - Egy király sztori, Prenses Lissi ve Karadamı Yeti, Salvarea prințesei Lissi, Sissi a Yetti, Переполох в Гималаях, Переполох у Гімалаях, 皇帝とわ・た・し, 解救茜茜公主

Рейтинг мультфильма

5.1
Оцените 10 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие мультфильмы  Лучшие комедии 

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Переполох в Гималаях - Дублированный трейлер
Переполох в Гималаях Дублированный трейлер
Переполох в Гималаях - Отрывок 4
Переполох в Гималаях Отрывок 4
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Отзывы о мультфильме

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