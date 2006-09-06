Отверженные, 2006

Макао, 1998 год. Власть в Макао переходит от португальских колониальных властей к правительству КНР.Остров становится ареной ожесточенной борьбы за сферы влияния между местной мафией и бандитскими группировками с материка. На фоне этих событий и разворачивается центральный конфликт фильма: двое гонконгских киллеров прибывают на Макао, чтобы по заданию босса расправится с вышедшим из дела бывшим членом своей банды. На острове они неожиданно встречают еще двоих своих товарищей — те приехали на Макао для того, чтобы любой ценой защитить друга...

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