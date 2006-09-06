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Fong juk

Отверженные, 2006

2006 / Гонконг
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме
Макао, 1998 год. Власть в Макао переходит от португальских колониальных властей к правительству КНР.Остров становится ареной ожесточенной борьбы за сферы влияния между местной мафией и бандитскими группировками с материка. На фоне этих событий и разворачивается центральный конфликт фильма: двое гонконгских киллеров прибывают на Макао, чтобы по заданию босса расправится с вышедшим из дела бывшим членом своей банды. На острове они неожиданно встречают еще двоих своих товарищей — те приехали на Макао для того, чтобы любой ценой защитить друга...
7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2006
Премьера в России 13 марта 2008
Премьера в мире 6 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Джонни То
Джонни То
В ролях
Энтони Вон
Энтони Вон
Фрэнсис Нг
Саймон Ям
Саймон Ям
Ник Чун
Ричи Рен
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Отверженные 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Великолепная постановка! Торжественная, трагичная и проникновенная. Но к сожалению, соглашусь с писфрогом, лучше бы они не пели...особенно Хью… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Поют ужас сколько, и по первым словам уже понятно, о чем речь, и музыка с вокалом не так чтобы заслушаться, поэтому на перемотке смотрела.… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Ночь азиатского кино в киноцентре "Родина" 7 февраля в 23.30 в киноцентре "Родина" пройдет Ночь Азиатского Кино. Второе ночное событие в 2015 году в рамках  работы киноклуба киноцентра «РОДИНА», совместно с проектом «Иноекино» будет посвящено
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5 февраля 2015 00:00
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