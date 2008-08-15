Фильм – участник конкурсной программы многих киносмотров, таких как Сандэнс, Берлинский и Венецианский кинофестивали
Правдивый, легкий и забавный, этот фильм рассказывает о взрослении девочек-подростков в мире, где правят мужчины. «от Брикстона до Стоквелла нет лучше нас в квартале» - эмоционально выкрикивают 2 школьные подруги Донна и Фелиция. Одевшись вызывающе, они направляются в квартиру близ парка Стоквелла, где и происходит то, что послужило им уроком и стало испытанием для дружбы.
|15 августа 2008
|Россия
|12+
|10 февраля 2009
|Германия
|15 августа 2008
|Казахстан
|15 августа 2008
|Украина