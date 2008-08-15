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Постер фильма Классная девчонка
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Киноафиша Фильмы Классная девчонка

Классная девчонка

Top Girl 18+
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О фильме

Фильм – участник конкурсной программы многих киносмотров, таких как Сандэнс, Берлинский и Венецианский кинофестивали

Правдивый, легкий и забавный, этот фильм рассказывает о взрослении девочек-подростков в мире, где правят мужчины. «от Брикстона до Стоквелла нет лучше нас в квартале» - эмоционально выкрикивают 2 школьные подруги Донна и Фелиция. Одевшись вызывающе, они направляются в квартиру близ парка Стоквелла, где и происходит то, что послужило им уроком и стало испытанием для дружбы.

Страна Великобритания / Германия
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 15 августа 2008
Дата выхода
15 августа 2008 Россия 12+
10 февраля 2009 Германия
15 августа 2008 Казахстан
15 августа 2008 Украина
Бюджет 36 000 GBP
Производство Fierce Productions
Другие названия
Top Girl
Режиссер
Ребекка Джонсон
В ролях
Ребекка Джонсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 15 голосов
5.8 IMDb
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