Sappho Ты можешь жениться на Элен. Можешь взять её, если хочешь.

Phil Я не турок. У меня не может быть двух жён. Таковы правила.

Sappho Не будь таким скучным, Фил. В этой игре нет правил. Нет ничего, что мы не могли бы представить и что было бы запрещено. Любовь — она и есть любовь.

Phil А верность — это тоже любовь? Тебе не всё равно, если я буду спать с другими женщинами?

Sappho Ты можешь спать с другими парнями, если хочешь.

[к Элен]

Sappho Ты выйдешь замуж за моего мужа?

Helene Да.