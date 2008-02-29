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Постер фильма Сафо
5.2
Сафо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Сафо
5.2

Сафо

, 2007
Sapho
Украина / эротика, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Сафо
5.2
Сафо - Трейлер
Сафо  Трейлер

О фильме

Молодая американская пара отправляется на остров Лесбос провести свой медовый месяц. Она - избалованная дочь миллионера, он - начинающий художник. Их ждет прохлада морской глубины, раскаленный песок и страсть, не знающая границ. Вкушая все прелести греческого острова, они не подозревают, что это путешествие станет для них роковым. Знакомство с рыжеволосой Хеленой - открывает им новые грани чувственности. Судьбы героев переплетаются в нестандартный любовный треугольник, который обречен стать вторым рождением легенды о древнегреческой поэтессе Сафо, воспевшей неординарную любовь.

В ролях

Авалон Бери
Sappho Lovell
Тодд Солей
Phil Lovell
Людмила Ширяева
Helene Orlov
Богдан Ступка
Богдан Ступка
Professor Orlov
Элиссаиос Влахос
Dionisios
Вассилис Психоуепоулос
Barber
Оксана Осипова
Maria
Сергей Косенко
Christos
Anatoliy Semenov
Tattoo-Artist
Bakhtiyar Aliev
Island Resident
Режиссер Роберт Кромби
Сценарист Роберт Кромби
Композитор Maro Theodorakis
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Украина
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2007
Премьера в мире 29 февраля 2008
Дата выхода
5 марта 2008 Россия Люксор
8 мая 2008 Беларусь
8 мая 2008 Казахстан
29 февраля 2008 США
5 марта 2008 Украина
Бюджет $1 950 000
Сборы в мире $1 329 998
Производство Crombie Film, Yalta-Film
Другие названия
Sappho, Summer Lover, Сафо, Chuyện Tình Nàng Sappho, Safona, Sapfo, Sappho - Liebe ohne Grenzen, Sommerliebe, Yaz Aşığı, Σαπφώ, 情欲莎孚

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 10 голосов
4.5 IMDb
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Трейлеры фильма

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Сафо - Трейлер
Сафо Трейлер
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Цитаты

Sappho Ты можешь жениться на Элен. Можешь взять её, если хочешь.
Phil Я не турок. У меня не может быть двух жён. Таковы правила.
Sappho Не будь таким скучным, Фил. В этой игре нет правил. Нет ничего, что мы не могли бы представить и что было бы запрещено. Любовь — она и есть любовь.
Phil А верность — это тоже любовь? Тебе не всё равно, если я буду спать с другими женщинами?
Sappho Ты можешь спать с другими парнями, если хочешь.
[к Элен]
Sappho Ты выйдешь замуж за моего мужа?
Helene Да.
Sappho Тогда всё идеально. Всё так просто. Мы все можем быть женаты друг на друге.

Отзывы о фильме

Сафист 2 апреля 2015, 12:51
я думал грудь у Людки Ширяевой побольше по крайней мере так кажецца когда она на питерском тв появляецца =) а если серьезно кино весьма… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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