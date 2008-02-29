Sappho
Ты можешь жениться на Элен. Можешь взять её, если хочешь.
Phil
Я не турок. У меня не может быть двух жён. Таковы правила.
Sappho
Не будь таким скучным, Фил. В этой игре нет правил. Нет ничего, что мы не могли бы представить и что было бы запрещено. Любовь — она и есть любовь.
Phil
А верность — это тоже любовь? Тебе не всё равно, если я буду спать с другими женщинами?
Sappho
Ты можешь спать с другими парнями, если хочешь.
[к Элен]
Sappho
Ты выйдешь замуж за моего мужа?
Helene
Да.
Sappho
Тогда всё идеально. Всё так просто. Мы все можем быть женаты друг на друге.