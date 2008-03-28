Разыскивается герой, 2008

Во время ограбления банка Лиам Кейс попадает в перестрелку, в которой ранят девушку, и Лиам беспомощен ей как-то помочь.

Проходит три года. Лиам — беспробудный пьяница, винящий себя в том, что Кайла по сей день не вышла из комы. Он одержим поисками налетчиков и, когда ему удается найти одного из них, он жестоко расправляется с ним. Детектив Тэрри Сабкотт, расследующий убийство, не смотря на широкий круг подозреваемых, убежден, что виновен именно Лиам, жаждущий мести. Он выясняет, что, то самое злополучное ограбление было запланировано самим прославленным героем, чтобы обратить на себя внимание красавицы Кайлы…