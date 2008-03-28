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Hero Wanted

Разыскивается герой, 2008

2008 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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О фильме

Во время ограбления банка Лиам Кейс попадает в перестрелку, в которой ранят девушку, и Лиам беспомощен ей как-то помочь.

Проходит три года. Лиам — беспробудный пьяница, винящий себя в том, что Кайла по сей день не вышла из комы. Он одержим поисками налетчиков и, когда ему удается найти одного из них, он жестоко расправляется с ним. Детектив Тэрри Сабкотт, расследующий убийство, не смотря на широкий круг подозреваемых, убежден, что виновен именно Лиам, жаждущий мести. Он выясняет, что, то самое злополучное ограбление было запланировано самим прославленным героем, чтобы обратить на себя внимание красавицы Кайлы…

6.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2008
Премьера в России 10 июля 2008
Премьера в мире 28 марта 2008
MPAA R
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Брайан Смрз
Брайан Смрз
В ролях
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Норман Ридус
Норман Ридус
Ким Коутс
Ким Коутс
Джин Смарт
Джин Смарт
Криста Кэмпбелл
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Разыскивается герой 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
Переводчик
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