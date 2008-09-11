Весна, любовь, и шпионские страсти бурлят в декорациях Третьего Рейха. Русский суперагент — строго засекреченный шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер СС Олаф Шуренберг, самоотверженно и нахально ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера. Войне скоро конец, и это уже понятно всем, кроме фанатичного фюрера и подозрительного Мюллера.

Простые труженики Рейха давно махнули на все рукой, пустились в отрыв и бесшабашно тусуются по клубам. Шуренберг скучает по дому и выращивает помидоры в тайной теплице возле своего дома на 007-Штрассе. Очередное задание Центра сваливается на него прямо с неба — вместе с новой помощницей, очаровательной и сексапильной радисткой Зиной, мечтой каждого мужчины.

С такой боевой подругой недолго и про войну забыть! Но долг превыше всего: прежде чем вернуться на Родину и зажить счастливо вместе, супер-агентам Шуренбергу и Зине предстоит провернуть одну, последнюю и очень важную операцию.