Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Гитлер капут!
1 постер
Киноафиша Фильмы Гитлер капут!

Гитлер капут!

Gitler kaput! 18+
Напомним о выходе в прокат

Причины посмотреть

Факты

О фильме

1945 год. Шура Осечкин - советский разведчик, внедренный в немецкую службу СС под именем Олафа Шуренберга. Долгие годы он успешно ведет подрывную деятельность прямо под носом у Гитлера, а в свободное время с огоньком отдыхает и тоскует по родине. Но прежде чем вернуться в СССР победителем, ему вместе со своей новой помощницей, радисткой Зиной, предстоит выполнить последнее и самое опасное задание.

  • За день до премьеры фильма общественная организация “Коммунисты Петербурга и Ленинградской области” потребовала у Министерства культуры РФ и Комитета по культуре Санкт-Петербурга не выпускать фильм в прокат, обвинив его создателей в нанесении ущерба здоровью и моральному состоянию ветеранов войны, оскорблении шедевров отечественного кинематографа и вредоносном воздействии на подростковое поколение. 
  • Съемки фильма проходили во Львове, Украина. 
  • Фильм вызвал волну критических публикаций в прессе и высказываний официальных лиц о несоблюдении моральных и этических норм.
  • В качестве одного из саундтреков фильма звучит перепетая на немецкий манер песня Бритни Спирс “Oops! I Did It Again”. 
  • В моменте с радио можно услышать песню “Хенде Хох!”. Это пародия на популярную песню “Крошка моя!” группы “Руки Вверх!”.

Весна, любовь, и шпионские страсти бурлят в декорациях Третьего Рейха. Русский суперагент — строго засекреченный шпион Шура Осечкин, он же штандартенфюрер СС Олаф Шуренберг, самоотверженно и нахально ведет подрывную деятельность в ставке Гитлера. Войне скоро конец, и это уже понятно всем, кроме фанатичного фюрера и подозрительного Мюллера.

Простые труженики Рейха давно махнули на все рукой, пустились в отрыв и бесшабашно тусуются по клубам. Шуренберг скучает по дому и выращивает помидоры в тайной теплице возле своего дома на 007-Штрассе. Очередное задание Центра сваливается на него прямо с неба — вместе с новой помощницей, очаровательной и сексапильной радисткой Зиной, мечтой каждого мужчины.

С такой боевой подругой недолго и про войну забыть! Но долг превыше всего: прежде чем вернуться на Родину и зажить счастливо вместе, супер-агентам Шуренбергу и Зине предстоит провернуть одну, последнюю и очень важную операцию.

Гитлер капут! - трейлер
Гитлер капут!  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 11 сентября 2008
Дата выхода
18 сентября 2008 Россия Леополис 16+
11 сентября 2008 Беларусь
11 сентября 2008 Казахстан
26 сентября 2008 Литва
11 ноября 2008 США
11 сентября 2008 Украина
Сборы в мире $11 311 198
Производство Leopolis
Другие названия
Gitler kaput!, Hitler kaput!, A Spy of Our Time, Adolf Shitler - Bonka kapott!, Hitler geht kaputt, Hitler's Kaput!, Hitlers kaput!, Shpion nashego vremeni, Гитлер капут!, Шпион нашего времени
Режиссер
Марюс Вайсберг
Марюс Вайсберг
В ролях
Павел Деревянко
Павел Деревянко
Анна Семенович
Анна Семенович
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Юрий Гальцев
Юрий Гальцев
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Гитлер капут!
Ржевский против Наполеона 3.1
Ржевский против Наполеона (2011)
Большая ржака! 2.3
Большая ржака! (2012)
Самый лучший фильм 2 3.6
Самый лучший фильм 2 (2008)
Самый лучший фильм 4.0
Самый лучший фильм (2007)
8 лучших свиданий 4.3
8 лучших свиданий (2015)
Братство четырёх «Л» 6.8
Братство четырёх «Л» (2023)
Самый лучший фильм 3-ДЭ 4.2
Самый лучший фильм 3-ДЭ (2011)
Каникулы строгого режима 7.0
Каникулы строгого режима (2009)
Наша Russia. Яйца судьбы 5.4
Наша Russia. Яйца судьбы (2009)
Такси 2 6.9
Такси 2 (2000)
Святые из Бундока 7.6
Святые из Бундока (1999)
Ирония судьбы в Голливуде 6.6
Ирония судьбы в Голливуде (2022)
Фильм находится в подборках
Фильмы про секретных агентов и спец службу Фильмы про секретных агентов и спец службу

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 94 голоса
3.1 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3689 В жанре «комедия»  1033 В фильмах России  663
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Гитлер капут!

Похожие фильмы онлайн

Братство четырёх «Л»
 
Каникулы строгого режима
 
Наша Russia. Яйца судьбы
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Гитлер капут! - трейлер
Гитлер капут! Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Это что, новый «Мажор»? Прилучный считает этот сериал со своим участием одним из самых интересных проектов 2025 года
Новые «Челюсти»: этот фильм получил 66 % на Rotten Tomatoes, но все равно стал хитом Netflix
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
«Огромный шаг назад»: 5 серия «Повелителя тайн» усугубила главную проблему тайтла — а ведь казалось, что хуже уже некуда
Колесо Сансары дало по роже: новый «Мортал Комбат 2» уже точно исправит одну из главных ошибок старых экранизаций
«Моя судьба и мой любимый фильм»: этот мульт из СССР обожает сам Миядзаки — без него Ghibli могло и не быть
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Проклятие наконец-то побеждено»: новая «Фантастическая четверка» установила уникальный рекорд Marvel — улучшила предыдущий почти вдвое
Тили-тили-тест: выросшие на советском кино точно вспомнят имена 5 героев, глядя на их жен
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше