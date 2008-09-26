Пассажиры, 2008

Доктор Клэр Саммерс, терапевт, прожила всю жизнь в зоне комфорта, ничем не рискуя. Чтобы растрясти героиню, наставник Перри поручает ей стать групповым терапевтом горстки выживших в авиакатастрофе. Перри особенно предупреждает ее об одном из выживших, Эрике Кларке, который вместо горя испытывает восторг. На групповых занятиях Клэр обнаруживает, что некоторые из выживших пассажиров противоречат официальному заявлению авиакомпании, что авария вызвана ошибкой пилота. Клэр начинает борьбу с компанией, но выжившие один за другим исчезают, а Эрик ведет себя все более подозрительно. Вскоре героиня раскрывает шокирующую правду…