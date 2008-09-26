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Passengers

Пассажиры, 2008

2008 / США
7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Причины посмотреть Факты О фильме

Доктор Клэр Саммерс, терапевт, прожила всю жизнь в зоне комфорта, ничем не рискуя. Чтобы растрясти героиню, наставник Перри поручает ей стать групповым терапевтом горстки выживших в авиакатастрофе. Перри особенно предупреждает ее об одном из выживших, Эрике Кларке, который вместо горя испытывает восторг. На групповых занятиях Клэр обнаруживает, что некоторые из выживших пассажиров противоречат официальному заявлению авиакомпании, что авария вызвана ошибкой пилота. Клэр начинает борьбу с компанией, но выжившие один за другим исчезают, а Эрик ведет себя все более подозрительно. Вскоре героиня раскрывает шокирующую правду…

  • Когда Клэр впервые навещает Эрика, тот говорит, что он вице-президент брокерской фирмы Кахейна-Дрейка. Кахейн и Дрейк – фамилии продюсеров фильма.
  • Хотя Клэр не психиатр, ее все же могут называть доктором за получение докторской степени по психологии. Несмотря на это, она просто не получила медицинской степени и поэтому не могла выписывать рецепты, как это делал бы психиатр.
  • Когда Эрик выбегает из квартиры, раздраженный лаем собаки, можно увидеть машину, припаркованную рядом с его домом. Это старые русский автомобиль «Жигули ВАЗ 2104», выпускавшиеся ВАЗовским автозаводом с середины 80-х до наших дней.

Адвокат, работающая с группой выживших в авиакатастрофе, оказывается в центре загадочных событий, когда ее клиенты начинают исчезать...

7.0 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2008
Премьера в России 26 сентября 2008
Премьера в мире 26 сентября 2008
Возраст 18+
MPAA PG-13
Прокатчик Вест
Бюджет $25 000 000
Режиссер
Родриго Гарсиа
Родриго Гарсиа
В ролях
Энн Хэтэуэй
Энн Хэтэуэй
Патрик Уилсон
Патрик Уилсон
Дэвид Морс
Дэвид Морс
Дайэнн Уист
Дайэнн Уист
Уильям Б. Дэвис
Уильям Б. Дэвис
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Пассажиры 3 постера
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