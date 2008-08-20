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Жизнь Мэттью Райана разрушена после таинственного исчезновения его младшего брата Тома. Однажды он слышит голос Тома на видеокассете. После этого Мэттью повсюду мерещится младший брат, он просит его о помощи. Том мертв или жив? Что делать дальше, попытаться всё забыть, как страшный сон, или попробовать разобраться в исчезновении брата?
|20 августа 2008
|Россия
|18+
|20 августа 2008
|Казахстан
|20 августа 2008
|Украина