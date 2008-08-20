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Постер фильма Пропавший
5.9
Киноафиша Фильмы Пропавший
5.9

Пропавший

, 2008
The Disappeared
Великобритания / ужасы, триллер / 18+
Постер фильма Пропавший
5.9

О фильме

Жизнь Мэттью Райана разрушена после таинственного исчезновения его младшего брата Тома. Однажды он слышит голос Тома на видеокассете. После этого Мэттью повсюду мерещится младший брат, он просит его о помощи. Том мертв или жив? Что делать дальше, попытаться всё забыть, как страшный сон, или попробовать разобраться в исчезновении брата?

В ролях

Том Фелтон
Том Фелтон
Simon Pryor
Гарри Тредэвэй
Гарри Тредэвэй
Matthew Ryan
Грег Уайз
Грег Уайз
Jake Ryan
Алекс Дженнингс
Adrian Ballan
Бронсон Уэбб
Бронсон Уэбб
Gang Leader
Никки Амука-Бёрд
Никки Амука-Бёрд
Shelley Cartwright
Ros Leeming
Amy Tyler
Джорджия Грум
Джорджия Грум
Sophie Pryor
Льюис Палмер
Tom Ryan
Джефферсон Холл
Edward Bryant
Режиссер Джонни Кеворкян
Сценарист Джонни Кеворкян, Neil Murphy
Композитор Илан Эшкери
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2008
Премьера в мире 20 августа 2008
Дата выхода
20 августа 2008 Россия 18+
20 августа 2008 Казахстан
20 августа 2008 Украина
Сборы в мире $966
Производство Lost Tribe Productions, Minds Eye Films
Другие названия
The Disappeared, Az eltűnt, Disparitia, O Irmão Desaparecido, The Disappeared - Das Böse ist unter uns, Zniknięcia, Пропавший

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 13 голосов
5.8 IMDb
Обновлено 12 ноября 2020

Отзывы о фильме

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